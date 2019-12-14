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أخبار العالم

أبو الغيط يهنئ عبدالمجيد تبون برئاسة الجزائر: نثق فى دعمكم لمسيرة العمل المشترك

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:36 ص
احمد أبو الغيط الأمين
احمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
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نادر سمير
أعرب احمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن خالص تهنئته للجزائر رسميًا وشعبيًا بنجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس، واسفرت عن الاعلان عن فوز عبدالمجيد تبون بمنصب رئيس الجمهورية.

وصرّح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط توجه بالتهنئة الخالصة إلى الرئيس المنتخب.

وتمنى أمين الجامعة العربية التوفيق والسداد في مهامه.

نقل المصدر ثقة أبو الغيط في إستمرار الجزائر في دعم مسيرة العمل العربي المشترك تحت قيادتها الجديدة.

وأشار المصدر الي أن الامين العام - الذي كان يتابع عن قرب مخاض هذه الانتخابات الهامة - اعرب عن اطيب امنياته للجزائر بالاستقرار والتنمية والتقدم ولتظل أحد الدعائم الاساسية للعمل العربي المشترك.
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