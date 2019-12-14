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بين الناس

وليد يناشد رئاسة الوزراء توفير كرسى متحرك يساعده على التنقل

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:21 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن وليد عبد الحليم عبد الحليم حسن، والمقيم محافظة الاسماعيليه مدينة فايد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، رئاسة الوزراء ، توفير كرسى متحرك .

يقول فى رسالته : انا مصاب بشلل نصفى سفلى نتيجة حادث سقوط واصابة بالحبل الشوكي مما ادى الى اصابة فى الفقرات الصدريه 10و11 وكدمه بالحبل الشوكي محتاج كرسي متحرك للتنقل وممارسة حياتي اليومية في محل سكني ، مناشدا رئاسة الوزراء ، توفير كرسى متحرك ، فى أسرع وقت رأفة بحالته الصحية .

للتواصل مع الحالة 01062038222

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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