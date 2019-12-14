وليد يناشد رئاسة الوزراء توفير كرسى متحرك يساعده على التنقل

ناشد المواطن وليد عبد الحليم عبد الحليم حسن، والمقيم محافظة الاسماعيليه مدينة فايد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، رئاسة الوزراء ، توفير كرسى متحرك .



يقول فى رسالته : انا مصاب بشلل نصفى سفلى نتيجة حادث سقوط واصابة بالحبل الشوكي مما ادى الى اصابة فى الفقرات الصدريه 10و11 وكدمه بالحبل الشوكي محتاج كرسي متحرك للتنقل وممارسة حياتي اليومية في محل سكني ، مناشدا رئاسة الوزراء ، توفير كرسى متحرك ، فى أسرع وقت رأفة بحالته الصحية .



للتواصل مع الحالة 01062038222



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