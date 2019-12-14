كرم يناشد وزارة التضامن توفير كرسي كهربائي لمساعدته على التنقل.. صور

ناشد المواطن كرم أحمد محمد، المقيم بمحافظة قنا مركز نجع حمادي، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى ، توفير كرسي متحرك كهربائي.



ويقول فى رسالته: "أنا عندي اعاقة حركية ومحتاج كرسي متحرك كهربائى للتنقل وممارسة حياتي اليومية في محل سكني ، مناشدا وزارة التضامن الإجتماعى ، توفير كرسى متحرك ، فى أسرع وقت رأفة بحالته الصحية".



للتواصل مع الحالة 01023773420



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



