أحمد رضا: لم أحصل على فيزا تكافل وكرامة رغم الموافقة عليها

شكا المواطن أحمد رضا على أبو حسين، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم حصوله على فيزا "تكافل وكرامة" رغم قبوله على الإنترنت.



وقال فى رسالته: "تقدمت منذ عدة أشهر بطلب للحصول على معاش تكافل وكرامة بسبب وجود إعاقة، وبالفعل تم قبولي على الإنترنت، ولم أحصل على الفيزا الخاصة بالصرف حتى الآن"، مطالبا بسرعة تسهيل الإجراءات للصرف فى أقصى وقت ممكن.



يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



