عضو القومى للمرأة: النسب الخاصة بالعنف ضد النساء تختلف من مجتمع لآخر..زفيديو

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، إن أغلب الشكاوى التي تأتي للمجلس القومى للمرأة تكون نتيجة عنف داخل الأسرة، مشيرة إلى أن الأزواج سبب رئيسي في أغلب الشكاوى التي نتلقاها بتعرض السيدات للعنف.



وأضافت رانيا يحيى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الأزواج الذين يستخدمون دائما طرق العنف داخل البيوت مع وأزواجهم يكونون ضعفاء الشخصية فى الأساس.



وأوضحت أن هناك رجالا لا يمتلكون القدرة على الحوار والحديث مع زوجاتهم لحل مشاكلهم الخاصة بدون استخدام العنف.



وتابعت رانيا يحيى، أن العنف ضد المرأة هى ظاهرة ومشكلة عالمية وليست محلية فقط ولم تكن موجودة فى المجتمعات العربية فقط بل فى العالم أجمع.



وأشار إلى أن النسب الخاصة بظاهرة العنف ضد المرأة تختلف من مجتمع لآخر.

