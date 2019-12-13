ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عضو القومى للمرأة: النسب الخاصة بالعنف ضد النساء تختلف من مجتمع لآخر..زفيديو

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:31 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
قسم التوك شو
قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، إن أغلب الشكاوى التي تأتي للمجلس القومى للمرأة تكون نتيجة عنف داخل الأسرة، مشيرة إلى أن الأزواج سبب رئيسي في أغلب الشكاوى التي نتلقاها بتعرض السيدات للعنف.

وأضافت رانيا يحيى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الأزواج الذين يستخدمون دائما طرق العنف داخل البيوت مع وأزواجهم يكونون ضعفاء الشخصية فى الأساس.

وأوضحت أن هناك رجالا لا يمتلكون القدرة على الحوار والحديث مع زوجاتهم لحل مشاكلهم الخاصة بدون استخدام العنف.

وتابعت رانيا يحيى، أن العنف ضد المرأة هى ظاهرة ومشكلة عالمية وليست محلية فقط ولم تكن موجودة فى المجتمعات العربية فقط بل فى العالم أجمع.

وأشار إلى أن النسب الخاصة بظاهرة العنف ضد المرأة تختلف من مجتمع لآخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استشاري: أكثر من نصف الرجال معرضون للضرب من زوجاتهم

تعليم البرلمان تطالب بإطلاق حملات توعية حول أضرار ختان الإناث

مساحة أمان..مبادرة لمناهضة العنف ضد المرأة فى البحيرة ..صور

تحرك برلماني بشأن عدم تفعيل قانون تجريم ختان الإناث

القومى للمرأة يفتتح مؤتمر تفعيل وإطلاق نظام الإحالة والتنسيق بين الخدمات الاساسية للسيدات والفتيات ضحايا العنف .. صور

هي المستقبل .. شعار الـ 16يوم لحملة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة طنطا

ترشيحاتنا

بعد انضمامه رسميا.. محمود كهربا يظهر للمرة الأولى بالأهلي

اتجوز عليا.. ضبط تهاني | الأم صاحبة فيديو ضرب طفلها في الجيزة

فيديو جديد لـ منى فاروق يثير الجدل على السوشيال ميديا

بعد الخسارة من الزمالك | حقيقة رحيل ديسابر عن بيراميدز

لاعب كمال أجسام يكشف عن زواجه من دمية جنسية .. صور

تتحبس ولا تتعالج | طبيب يكشف مصير الأم المعتدية على ابنها بالضرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة المعاطف.. استوحي استايل الجاكيت الشتوي من أناقة ميلانيا ترامب

هدية من الأمير ويليام أم الملكة؟.. خاتم ألماس جديد لـ كيت ميدلتون

هنا وسليم | والدة ضحيتيّ شاحن الهاتف تكشف القصة كاملة