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فن

فى أول ظهور لها | هنا الزاهد تقترب من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:34 م
صدى البلد
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أحمد البهى
تمكنت الفنانة هنا الزاهد من تحقيق نسبة مشاهدة عالية بموقع يوتيوب بعد ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي" في أول لقاء تليفزيوني بعد زواجها من الفنان أحمد فهمي.

وحققت الحلقة التي ظهرت فيها هنا الزاهد برفقة شقيقاتها 2 ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحها بأسبوع واحد فقط.

وقالت: "حياتي قبل الشهرة والتمثيل كانت هادئة كثيرا ولكن بعد الشهرة حدثت أحداث مفرحة ومحزنة كثيرا في شهرين فقط.. أنا كنت مبسوطة جدا في الفرح، وخلال تصوير الفرح أحمد كان بـ يضحكني".

وأضافت: "قبل الفرح بدقائق كنت مرعوبة ومش مصدقة إني هتجوز، كمان كان في واحد ضربته في الفرح وكان عايز يتصور بالعافية ومكنتش أعرفه، وكان فيه ناس كتير منعرفهاش في الفرح".

وكشفت كواليس يوم زفافها على الفنان أحمد فهمي، قائلة: "في يوم الفرح أحمد فهمي كان في حمام السباحة"، وأضافت: "كان عنده صداع يوم الفرح".
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