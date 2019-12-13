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فن

عاكسها أمام زوجها | قصة زبيدة ثروت مع أسطورة كرة القدم بيليه

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:40 م
زبيدة ثروت - أسطورة
زبيدة ثروت - أسطورة كرة القدم بيليه
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سعيد فراج
تحل اليوم الجمعة 13 ديسمبر، الذكرى الثالثة لرحيل قطة السينما العربية، الفنانة زبيدة ثروت، التي رحلت عن دنيانا في مثل هذا اليوم عام 2016 عن عمر يناهز 76 عاما.

تسبب جمال زبيدة ثروت، الفائق الوصف، في حدوث موقف لا يُنسى مع أسطورة كرة القدم البرازيلي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف بـ (بيليه)، فتعود القصة إلى تواجدها بصحبة زوجها الأول (ضابط بحري)، في دولة الكويت لحضور أحد المهرجانات الدولية.

وفي خلال تواجد زبيدة ثروت، مع زوجها، تصادف وجود اللاعب العالمي بيليه، الذي سحرته أعين الفنانة الراحلة، فعندما شاهدها وهي برفقة زوجها ظل ينظر إليها دون مراعاة لوجود الزوج.

وطال نظر بيليه إلى زبيدة ثروت، وعندما شعر بوجود زوجها بجوارها قال له: «أهتم بزوجتك فهي صاحبة أجمل عيون رأيتها في العالم»، الأمر الذي أثار حفيظة زوجها لكنه لم يستطع فعل شيء، واصطحب زوجته، وخرجا سويًا.
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