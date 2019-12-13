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اقتصاد

كشف حساب| أكبر حركة ترقيات في الجمارك | 4.6 مليار جنيه لدعم الخدمات العامة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:02 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
شهدت وزارة المالية على مدار الأسبوع الجاري عددا من القرارات والتصريحات شملت ديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها، كان من بينها:

تنظيم جولة تفقدية للمركز الضريبي المتكامل بالقرية الذكية بالتعاون مع شركة تشغيل المنشآت المالية e-finance، والإعلان عن وضع استراتيجية متكاملة للتواصل مع المتعاملين مع المنظومة الضريبية ومد الثقة والتركيز علي استخدام التكنولوجية الحديثة والتيسير علي الممولين واقرار الفاتورة الإلكترونية، ضمن الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي للمواطنين التي اطلقتها الوزارة .

وأعلنت الوزارة عن اتاحة 4.6 مليار جنيه لدعم الخدمات العامة بالموازنة شملت لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

بالإضافة إلي الاتفاق مع وزارة النقل لتطوير منظومة العمل بالموانئ وتطبيق منظومة النافذة الواحدة لدعم التجارة الخارجية.

وأعلنت مصلحة الضرائب عن وضع خطة متكاملة لتطوير بيئة العمل علي مستوي المديريات والمأموريات بالجمهورية إذ تم بالفعل انشاء مراكز ضريبية مدمجة بمدن دمياط والشيخ زايد ضمن إجراءات التحول الرقمي.

وعلى مستوى مصلحة الجمارك، حيث تم الإفراج عن 8841 حاوية بمنفذي السخنة والأدبية خلال نوفمبر الماضي بقيمة 1.2 مليار جنيه كانت عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف،ثلاجات، مراوح، أقمشة،أخشاب، خيوط ) وقطع غيار أجهزة كهربائية وأجزائها وإكسسوار التليفون المحمول ولعب الأطفال، بالاضافة لاصدار قرار سحب العينات الخاصة بالمواد الكيماوية بالمنافذ الجمركية المختلفة بمعرفة لجنة مشتركة مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات “التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية”.

وأجرت مصلحة الجمارك خلال الأسبوع الجاري مقابلات مع عددا من الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل وظائف بالمنافذ والمواقع التابعة للمصلحة، تم قبول مقابلات 350 مرشحا ممن تنطبق عليه شروط شغل الوظائف بـ"الجمارك" من إجمالي 5000 متقدم من المعينين علي قوة الجهاز الإداري للدولة؛ و استهداف سد الفراغ بمختلف المنافذ الجمركية.

كما أصدرت المصلحة أكبر حركة ترقيات علي مستوي الوظائف والدرجات الوظيفية من الأولي حتي الخامسة شملت أكثر من 4706 موظفين على مستوى المنافذ الجمركية "الوسطى والجنوبية، الشرقية، الشمالية والغربية، بالقطاعات التنفيذية للمصلحة من بينها " النظم والإجراءات، الالتزام التجاري، الأمن، التخطيط الإستراتيجي والمبادرات، التكنولوجيا، شئون المصلحة"، بمختلف الدرجات الوظيفية التخصصية " الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة".

وأفرجت جمارك السويس خلال نوفمبر الماضي عن 858 سيارة ملاكي ونقل بـ178.6 مليون جنيه.
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