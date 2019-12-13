نجم تشيلسي وآرسنال: ميسي يصعب الكرة الذهبية على المدافعين

عبر نجم تشيلسي وآرسنال السابق، آشلي كول، عن خيبة أمله لخسارة فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، جائزة الكرة الذهبية هذا العالم، لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة.



وقال كول، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الحال كما هو دائمًا، أتمنى أن يتم الاعتراف بباقي المراكز في الملعب، ومدى أدائها الجيد طوال الموسم".



وأضاف: "ما يفعله ميسي كل أسبوع ليس طبيعيًا، يحدث نفس الشيء مع كريستيانو.. أتمنى أن يفوز مدافع بالجائزة يومًا، لكن في وجود ميسي أجد صعوبة في ذلك".



ويعتبر الإيطالي فابيو كانافارو، مدافع يوفنتوس وريال مدريد السابق، آخر مدافع حقق جائزة الكرة الذهبية، عام 2006.



وقد توج بها ميسي هذا العام، متفوقا على فان دايك ثم غريمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس.