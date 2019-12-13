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منوعات

واقعة نادرة | ولادة قطة برأسين تثير دهشة رواد الإنترنت | شاهد

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:21 م
صدى البلد
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هدير علاء
في واقعة فريدة من نوعها، شهدت مقاطعة "راتشابوري" في "تايلاند" ولادة قطة برأسين في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وهو ما أثار دهشة عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار تفاصيل الواقعة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها أن القطة تصارع للبقاء على قيد الحياة، مشيرة إلى أنها وُلدت عن طريق عملية قيصرية، وأنها كانت في حاجة إلى إنعاش قلبي كي تظل على قيد الحياة.

وأضافت الصحيفة أن مالكة القطة "شابابراي نيلبت"، البالغة من العمر 52 عامًا، قد اختارت لها اسمين وهما "Ngern" و"Thong"، بمعنى "المال" و"الذهب".

وكانت بداية الأمر عندما عادت "نيلبت" إلى منزلها لتجد قطتها الأليفة تلد، وسرعان ما تبين لها أنها تعاني من مشكلة ما، حيث أن القطة كانت قد أنجبت بالفعل قطة، لكنها كانت تواجه صعوبة في إنجاب قطتين أخريين، لذلك اصطحبتها إلى طبيب بيطري، والذي أجرى لها عملية قيصرية، وقام في أعقاب ذلك بإجراء إنعاش قلبي للقطة ذات الرأسين، التي فوجئ الجميع بولادتها بهذا الشكل، حيث كانت تعاني من صعوبة في التنفس، نظرًا لضعف قلبها ورئتيها.

يشار إلى أن مالكة القطط قد اصطحبت القطة ذات الرأسين في أعقاب ذلك إلى منزلها.

ونقلت "ديلي ميل" عنها قولها إنها تضطر لاستخدام "سرنجة" لإطعام هذه القطة، مؤكدة على أنها سوف تبذل قصارى جهدها لرعايتها.
واقعة نادرة | ولادة قطة برأسين تثير دهشة رواد الإنترنت | شاهد
واقعة نادرة | ولادة قطة برأسين تثير دهشة رواد الإنترنت | شاهد
واقعة نادرة | ولادة قطة برأسين تثير دهشة رواد الإنترنت | شاهد
واقعة نادرة | ولادة قطة برأسين تثير دهشة رواد الإنترنت | شاهد
واقعة نادرة | ولادة قطة برأسين تثير دهشة رواد الإنترنت | شاهد
واقعة نادرة | ولادة قطة برأسين تثير دهشة رواد الإنترنت | شاهد
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