بطل من بلدي..مراد يحصد فضية بطولة ماصل شو لكمال الأجسام

شارك البطل المصري "محمد مراد" إبن محافظة الشرقية في بطولة "دبي ماصل شو" والتي تعد أكبر حدث رياضي عالمي مؤهل للأحتراف المباشر في عالم كمال الأجسام والتي أقيمت بمركز التجارة العالمي بدبي.



نجح "مراد" في تحقيق المركز الثاني وقنص الميدالية الفضية وسط إشادة من لجنة التحكيم و ابطال كمال الاجسام العالميين وحفاوة الحضور.



وسط حضور عدد كبير من أبطال مستر أولمبيا وهي البطولة الأكبر والأقوى على مستوى المحترفين وعلى رأسهم " فيل هيث" البطل السابق لمستر أوليمبيا و" براندون كيري" البطل الحالي وجورج فرح وكاي جرين وهادي شوبان والعملاق المصري رامي السبيعي الذي سارع بتهنئة البطل متمنيا له المزيد من النجاح والإنجازات.



الجدير بالذكر أن بطولة "ماصل شو" تعد أقوى حدث رياضي عالمي في كمال الأجسام للهواة وانها كانت المشاركة الأولى للبطل المصري على المستوى الدولي مع هذا الإنجاز الكبير.