مدير مؤسسة حلم لدعم ذوي الإعاقة: ذوو الاحتياجات الخاصة أكبر أقلية فى العالم

أكد رامز ماهر العضو المؤسس والمدير التنفيذي بمؤسسة "حلم"، أن الهدف الرئيسي للمؤسسة هو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مجالات الحياة، من حيث تأهيلهم وتأهيل المجتمع والشركات للتعامل معهم، واصفًا ذوي الاحتياجات الخاصة بأنهم "أكبر أقلية في العالم".



وأضاف "رامز" خلال لقائه مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر قناة "dmc": "نعمل مع أكثر من 500 شركة ونتأكد من وجود الإمكانات فيها لتشغيل ذوي القدرات الخاصة، كما خصصنا برامج تدريب وتأهيل لنحو 1500 شخص".



وتابع على هامش منتدى شباب العالم الذي تنطلق فعالياته غدا السبت: "صممنا برنامجًا تأهيليًا لسد الفجوة بين سوق العمل وذوي الإعاقة، وخصصنا تدريبات لهم، ونفذنا تدريبات لموظفي الشركات للتعامل معهم، فلا يوجد شخص معاق، لكن المجتمع هو من يضع العوائق".



وأكمل: "نعمل على توعية المجتمع والقطاع الخاص، كما صممنا أول محطة مترو مجهزة بناءً على المعايير العالمية، ووقعنا على بروتوكول مع وزير النقل، وعملنا بمحافظة الأقصر في إطار معبد الكرنك والشوارع الرئيسية".