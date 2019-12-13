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محافظ القاهرة يؤدي صلاة الجمعة بالأسمرات ويتفقد قافلة عينيك في عيننا .. عبد العال : المركز الطبى يخدم 700 حالة يوميا والكشف بـ جنيه واحد

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:56 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
محافظ القاهرة :
قوافل مبادرة عيون أطفالنا لدعم كافة شرائح المجتمع خاصة غير القادرين
صرف الأدوية مباشرة للتلاميذ والحالات التى تعانى مشاكل في العيون
توقيع الكشف عليهم بواسطة استشاريين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان
نقل الحالات فى حالة الاحتياج الى مستشفيات كبرى مجاورة ومجهزة

أدى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صلاة الجمعة بمسجد الأسمرات اليوم وسط أهالي المدينة والتفوا حوله عقب الصلاة وأعربوا خلالها عن فرحتهم بالانتقال للمنطقة وتوفير المسكن الآمن لهم ولأسرهم مع توفير كافة الخدمات اللازمة لهم لتحقيق الاستقرار .

وتفقد محافظ القاهرة بعدها القافلة الطبية بحى الأسمرات ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" والتي انطلقت للكشف عن أمراض العيون ومحاربة العمى لأهالى الحى بمدرسة تحيا مصر الابتدائية بالأسمرات، تحت رعاية مجلس الوزراء ودعم مؤسسة "صناع الخير" ونادى روتارى العبور، بحضور د. مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وقال المحافظ إن قوافل المبادرة الطبية لحماية عيون أطفالنا وسكان المناطق الأكثر احتياجاَ لدعم كافة شرائح المجتمع خاصة غير القادرين وأنها تواصل نشاطها بمناطق القاهرة لتقديم خدماتها.

وتابع: تقوم بالكشف على عيون طلاب المدرسة والأهالي من كبار السن، بالإضافة إلى صرف الأدوية مباشرة للتلاميذ والحالات الذين يعانون من مشاكل في العيون، كما سيتم أخذ مقاييس للنظارات للذين يتم فحصهم وتشخيصهم ويحتاجون إلى نظارات، مضيفاَ أن فعاليات القافلة ستشمل توقيع الكشف عليهم بواسطة استشاريين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وثمن المحافظ تعاون وشراكة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم وتنمية كافة القطاعات الخدمية وخاصة القطاع الصحي ورفع المعاناة عن المواطنين خاصة غير القادرين.

وشهد المحافظ فعاليات القافلة الطبية المتخصصة للأطفال والتى نظمتها مديرية الشئون الصحية بالمركز الطبى 2 بحى الأسمرات، والتى شملت الكشف الطبى الكامل على جميع حالات الأطفال التى تتقدم من سكان حى الاسمرات والمناطق المجاورة، وتقديم الأدوية والعلاج الطبى اللازم لهم بالمجان، مع إمكانية نقل الحالات فى حالة الاحتياج الى مستشفيات كبرى مجاورة ومجهزة لاستكمال باقى الفحوص.

ويستقبل المركز الطبى 1 ، 2 بالاسمرات أكثر من 700 حالة ومريض يوميا بقيمة كشف جنيه واحد، وينظم حملات توعية مستمرة بشأن اهمية النظافة وتنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة وصحة المرأة، ويضم سيارتين إسعاف تعمل على مدار الساعة لتلقى ونقل أي حالات طارئة من أهالي وسكان الحى.
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