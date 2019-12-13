موجز السيارات.. أسعار تويوتا بعد التخفيضات الأخيرة.. وأفضل عروض التقسيط

تشهد أخبار السيارات تطورا سريعا و ملحوظا في مصر والعالم كله، ويحرص كثيرون على متابعة أسعار السيارات وأخبار سوق السيارات المستعملة.وحرصا من موقع صدى البلد الإخباري، نعرض كل ما هو جديد وخاص بالسيارات من خلال هذا الموجز.