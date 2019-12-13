ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد فضيحة فيديوهات مسربة | استقالة أحد أعمدة شبكة CNN

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:20 م
استقالة ستيف براسك
استقالة ستيف براسك أحد أعمدة CNN
Advertisements
رحيم يسري
استقال ستيف براسك أحد منتجي شبكة CNN الأمريكية بسبب مزاعم حول سلوك غير أخلاقي.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن الاستقالة جاءت عقب فضيحة جنسية وفيديوهات مسربة من مجموعة مراقبة المشروع المثيرة للجدل "Project Veritas"، وهي مجموعة يمينية تشتهر بإنتاج مقاطع فيديو حول المؤسسات الإعلامية والمجموعات ذات الميول اليسارية.

أصدرت المجموعة سلسلة من مقاطع الفيديو حول شبكة CNN في أكتوبر ، وأظهر أحدها منتجًا آخر يعرب عن قلقه إزاء سلوك براسك.

ستيف براك هو المنتج المشرف على المحتوى السياسي في القناة، ويزعم أنه حاول وضع ذراعيه حول واحدة من الموظفات، كما حاول لمس سيقان الموظفات في المحطة.

ووفقا لشبكة "فوكس نيوز" والفيديوهات المسربة فإن براسك أسلوبه غير لائق وغير مناسب خلال تبادل رسائل البريد الإلكتروني.

وفي الفيديوهات المسربة، يسمع صوت منتج آخر وهو ريك ساليبي الذي انتقد سلوك برأيك تجاه النساء، وذكر خلال المقطع المسرب أنه شعر أنه يجب إبقاء المرأة بعيدا عن هذا الشخص.

ويعتقد ساليبي أن براسك محمي من قبل أشخاص في الشبكة الأمريكية، بينما تشير تقارير إلى أنه استقال قبل أسبوعين عقب ضغوط من إدارة المحطة.

وقال براسك "في الوقت الذي تستعد فيه للاحتفال بمرور 20 عاما على عملي في CNN .. اتخذت قرارا صعبا .. هذا هو الوقت المناسب للتنحي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسابقة أجمل سيقان في الكويت والجائزة باهظة الثمن.. آخر تطورات القضية المثيرة للجدل

صبياني وغير كفء.. كتاب جديد يكشف أسرارا عن شخصية ترامب وعلاقته بالمحيطين به

فضيحة.. جوجل يحجب مواقع معينة لحساب شركات كبرى

فضيحة داخل مكتب رئيس الوزراء العراقي.. فيديو مسرب يكشف المستور

فضيحة كبرى لـ أمريكا وفرنسا وبريطانيا بشأن الهجوم الكيماوي في سوريا

ترشيحاتنا

سفارة السعودية بالقاهرة تكشف كواليس مقتل سعودي وسرقته في النزهة

حماره اتكهرب مات | فلاح يحرر محضرا ضد شركة كهرباء المنوفية

معنى كلمة أستغفر الله ..علي جمعة يجيب

لفظ انفاسه على المنبر | وفاة إمام مسجد أثناء خطبة الجمعة بالمنوفية

بعد تحديد مكانها.. مأموريات للبحث عن الأم صاحبة فيديو ضرب طفلها

متلبسين في غرفة النوم.. سقوط شبكة دعارة بقرية بالغربية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة نادرة | ولادة قطة برأسين تثير دهشة رواد الإنترنت | شاهد

تصرف غريب من أم بحفل زفاف ابنتها يثير الجدل على مواقع التواصل.. شاهد

سيدة المعاطف.. استوحي استايل الجاكيت الشتوي من أناقة ميلانيا ترامب