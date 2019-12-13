البابا تواضروس الثاني: انفقنا 11 مليون جنيه خلال 10 أشهر لتزويج الفتيات بالقاهرة

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن الكنيسة ساهمت بمبلغ 11 مليون جنيه لتزويج الفتيات على مستوى محافظة القاهرة خلال 10 أشهر فقط، اى أكثر من مليون جنيه شهريا.



وقال قداسة البابا تواضروس – في تصريحات صحفية – إن هذه المبالغ كبيرة، وأنه بالتوازي مع ذلك حالات العلاج الدوائي بلغت 12 مليون جنيه، إضافة للعمليات الدقيقة مثل زرع قوقعة الأذن وفص الكلى التي تخطت 20 مليونا، وهي مجرد دليل على حجم العمل، إضافة إلى مساهمات الأطباء وتبرعاتهم.



وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، قد عقد اللقاء السنوي السادس لأساقفة الوجه البحري ومدن القناة والآباء الكهنة المسئولين عن خدمة الرعاية الاجتماعية بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



وألقى قداسته خلال الإجتماع – الذى عقد أمس الأول - كلمة أوضح فيها الهدف من هذا اللقاء وهو الإرتقاء بالخدمات الكنسية وتطويرها مستشهدًا بقول القديس بولس الرسول"تمم خدمتك" كما شدد على أهمية الاستقامة والتجديد وخاصة تجديد الفكر و القلب والخدمة فنحن علي أعتاب سنة جديدة فلا ندخلها وقلبنا قديم بل نهتم بأن نبدأ بدءًا حسنًا.



وخلال اللقاء تم استعراض أنشطة خدمة الرعاية الإجتماعية وبرامج الخدمة التي تطبق في عدة مجالات وخاصة في مجال التعليم وأيضًا تطوير المنظومة الإلكترونية لهذه الخدمة.

