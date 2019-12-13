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أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني: المحبة شغلنا ووقود حياتنا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:29 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إن المحبة هى الكلمة المفصلية التى فى الكتاب المقدس، والسيد المسيح حينما أتى علمنا المحبة.

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني – في تصريحات صحفية – أن آخر وصية للسيد المسيح قال فيها «أحبوا بعضكم بعضًا»، فالمحبة هى شغلنا ووقود حياتنا والشىء الوحيد الذى سنأخذه معنا للسماء.

وتابع قائلا: "كل شىء سنتركه على الأرض مثل الإيمان، ولكن عندما نذهب إلى السماء لن نحتاجه لأننا سنكون وقتها مع الله، مشيرا إلى أن المحبة وعملها هى الشىء الوحيد الذى سيرافقنا فى السماء، لو أنك ساعدت إنسانًا، أو كلمته كلمة طيبة كل هذه الأعمال المملوءة محبة هى التى ستبقى معنا فى السماء".

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد استقبل اليوم المطران سيمون مطران الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ببلجيكا مع وفد من الآباء الكهنة وزوجاتهم، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، إن اللقاء يأتي في نهاية الزيارة التي يقوم بها المطران لمصر حيث زار عددًا من الأديرة بالصعيد وكنائس مصر القديمة بالقاهرة.
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