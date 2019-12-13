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مرأة

3 طرق غير متوقعة لتخزين الفراولة | الأخيرة أغربها

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:32 م
طرق تخزين الفراولة
طرق تخزين الفراولة
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حياة عبد العزيز
يحب الكثير من الأطفال تناول الفراولة طوال العام، نقدم لكي طريقة تخزين الفراولة بطرق سهلة وبسيطة، وذلك وفقًا لموقع "wikihow".

التخزين في الثلاجة
- توضع الفراولة الطازجة الجامدة في الأدراج المخصصة لحفظ الطعام ومنع وصول إليها الرطوبة في الثلاجة أو في أي وعاء بلاستيكي أو كيس بلاستيكي نصف مفتوح حتى لا تذبل.
- تخزن الفراولة في الثلاجة دون غسل وفي حال غسلها لابد من تجفيفها جيدا ووضع مناديل عليها لامتصاص الرطوبة.
- يمكن إبقاء الفراولة طازجة على هذا الوضع لمدة أسبوع ثم تستخدم قبل أن تذبل أو تفسد.

فراولة بالسكر
- بعد غسل وتجفيف الفراولة تقطع إلى شرائح أو أنصاف حسب الرغبة.
- ينثر عليها نصف كوب من السكر العادي أو البودرة لكل كيلو من الفراولة.
- تقلب الفراولة برفق ليذوب السكر، وتوضع في أوعية أو أكياس بلاستيكية للتخزين بعد غلقها بإحكام.
- يمكن تجميد الفراولة لمدة تصل إلى 6 شهور بهذه الطريقة.

قالب مكعبات الثلج:
- بعد غسل وتقطيع الفراولة تضرب في الخلاط دون إضافات لتكون بيوريه.
- توضع الفراولة البيوريه في أوعية بلاستيكية أو قالب مكعبات الثلج المقسم النظيف الجاف.
- توضع في الفريزر باستخدام تلك الطريقة، لمدة تصل إلى 6 أشهر.
-ومن الممكن تخزين الفراولة في قالب مكعبات الثلج ولكن من خلال وضع كل حبة منفردة مكان مكعب ثلج ويملئ حولها بالماء أو عصير الليمون وتقديمها كحلوى لذيذة.
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