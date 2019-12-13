المحبة والسلام والخير لمصر.. شاهد أمنيات شباب العالم على شجرة كريسماس منتدى شرم الشيخ

"المحبة والسلام والأمان والخير لمصر".. تلك أبرز الأمنيات التي سجلها نخبة من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم لعام 2019، المنعقد في مدينة السلام، لتحمل بين حروفها رسائل بسيطة من شباب واعد وواعى يصبو للأمام ويأمل لتحسين وضع العالم وأن يعم السلام فى الوطن العربى والعالم كله.



بهذه الرسائل الخاصة، ظهر احتفال شباب العالم المشاركين في النسخة الثالثة للمنتدى برأس السنة الميلادية الجديدة، والتى تتزامن انطلاق فعالياته مع احتفالات العام الجديد، حيث شرع الكثيرين منهم فى كتابة أمنياتهم على تلك المصابيح الصغيرة المضيئة والمعلقة حول شجرة الكريسماس العملاقة التي تتوسط مركز المؤتمرات، لتضفي مزيدا من الجمال على ذلك المشهد العالمي.



وإذا تنقلت بعينيك بين هذه الأمنية وتلك، تجد معظم الأمنيات متشابه ومتقاربة إلى حدٍ كبير، فالجيمع تمنى أن يعم السلام فى العالم كله، فمنهم من أعتز ببلده وأخر كان له أمنيات خاصة ما بين الحصول على عمل أو دوام الصحة والعافية لأبويه.



عدسة " صدى البلد"، كانت هناك، حيث تسجل تلك الأمنيات، ورصدت أبرز ما تمناه شباب العالم من مدينة السلام، ودونوه على تلك المصابيح المضيئة المثبتة على شجرة الكريسماس، والتى امتلئت جميعها بالحب والامل والتفاؤل وتمنى السلام والنجاح، حيث كتب أحد الشباب أتمنى "النجاح والتوفيق"، بينما كتب حسن الاسناوى من مصر " تحيا مصر"، وكتب آخر " مصر الأمان"، بينما كتبت ياسمين " أتمنى أن يصبح العالم أفضل"، و " الخير فى مصر"، و " اللهم احفظ لى أبى وامى أخوتى".



وكتب الشباب الأجانب أمنياتهم على المصابيح باللغة الانجليزية، منها " أتمنى أن أكون سعيدًا"، و " أتمنى أن يصبح العالم أكثر أماناُ"، وتمنى آخر أن يحصل على عملًا خلال العام القادم"، بينما تمنى أحد الشباب من بريطانيا أن يجد الحب، والسعادة، وأن يكون أسرة، وأن يتطور فى عمله"، وتمنى فيكتور من أوكرانيا أن يعم السلام على الجميع.



وكتب بعض الافارقة رسائلهم على طريقتهم، ومنها " أتمنى ان نحترم الطبيعة"، و " اتمنى أن يعم السلام" و " أتمنى محاربة العنصرية"، كما تمنى البعض الصحة والأمان لعائلتهم وكتب " ربى احفظ لى أسرتى وعائلتى".



ومن أطرف الرسائل التى كتبها الشباب " يارب أشتغل مذيعة بقى"، و "يارب اشتغل"، و " يارب أبقى بأمان" ، " يارب استمتع السنة دى"، و " أتمنى أحب"، " يارب أعمل عيلة وتفضل عيلتى معايا على طول".



ووجهت إدارة المنتدى، الدعوة إلى الحضور، للاحتفال بأعياد رأس السنة الليلة، من خلال المشاركة فى فعالية "شجرة رأس السنة"، وذلك من خلال كتابة أمنياتهم للعام الجديد على مصباح مضيء بشجرة رأس السنة على أن يتم إضاءة جميع المصابيح في آن واحد لتعطي مظهرًا بديعًا وتخلق روحًا مختلفة.



وأعربت إدارة المنتدى عن خالص أمنياتها لشعوب العالم باستقبال عام ميلادى سعيد مليء بالبهجة وتحقيق الأحلام.



ومنتدى شباب العالم، حدث سنوى عالمى يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدى فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له، ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.



وينطلق منتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

