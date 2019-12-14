توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 14/12/2019 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟.. وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 14 ديسمبر وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.



برج الحمل:

مهنيًا: يلقي هذا اليوم الضوء على شراكة مهمة لك على الصعيد المهني ، وقد يكون حاسمًا، وتعبّر عن استيائك بانتفاضة ما علىبعض الزملاء فى العمل.

عاطفيًا: القرارات العاطفية التي تتخذها حكيمة جدًا، وتخطط جيدًا وتنظم أمورك بشكل يتفق ومخططات الحبيب.

صحيًا: ينصحك الفلك فهذا اليوم باخذ قسطًا من الراحة والنوم فذلك ضروري لاستعادة نشاطك.



برج الثور:

مهنيًا: يتحدّث هذا اليوم عن مشروع خلاق له علاقة بأمور جمالية وفنية وثقافية كما ان الفلك يقف الى جانبك فى كل خطواتك المهنية التى تقوم بيها.

عاطفيًا: علاقتك المنسجمة بمن تحب تجعلك تفكر في ارتباط جدي وخصوصًا أن الفرصة باتت سانحة لتبوح له بمشاعرك.

صحيًا: بعد التعب تأتي الراحة، عليك أن تقوي عزيمتك وأن تنال قسطًا وافرًا من النوم.



برج الجوزاء:

مهنيًا: يناسبك هذا اليوم ويتحدّث عن نجاح مشروع مهم لك وعن حظوظ كثيرة في المجال المهني والشخصي وأيضا على الصعيد المالي.

عاطفيًا: يطرأ حدث غير متوقّع يجعلك عاشقًا في حال كنت خاليًا او منفصلا، اما اذا كنت مرتبط فانك فهذا اليوم تتبادل كلام الحب والعشق مع الشريك.

صحيًا: عليك الاهتمام بجسمك كي تكون بأفضل حالاتك الصحية في الأيام المقبلة.



برج السرطان:

مهنيًا: يحذرك هذا اليوم من إشكالات ومضاربات وإرباكات في صفوف العاملين معك فحاول التركيز والانضباط وعدم الانجراف وراء الانفعالات.

عاطفيًا: تكون في وضع المتمرد، فتتأرجح بين ذكريات الماضي والواقع، وتحاول السيطرة على مشاعرك.

صحيًا: عليك أن تولي صحتك الجسدية والعصبية اهتمامًا خاصًا إذا أردت أن تبقى حياتك منسجمة وسعيدة.



برج الاسد:

مهنيًا: ثمة ما يثير فضولك ويحمل إليك مشروعًا فنيًا أو ثقافيًا أو إبداعيًا، وله علاقة ربما بعالم الأزياء والأناقة والمعارض والحفلات.

عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فانك قد تشعر خلال هذا اليوم بظرف مؤاتٍ لكل ما يتعلق بالقلب، فتتخذ قرارًا مهمًا بعد طول تأجيل.

صحيًا: تتمتع طيلة هذا اليوم بصحة ممتازة وبقدرة على مقاومة الأمراض على أنواعها.



برج العذراء:

مهنيًا: تُقدم على تغييرات وتوقّع عقدًا أو تعالج مسألة مالية أو قضية بيع وشراء، وتقطف ثمار جهود سابقة.

عاطفيًا: يمكن الحوار بينك وبين الحبيب أن يمنحك راحة البال والهدوء، فهو الوسيلة الفضلى لتحويل الشغف العابر إلى علاقة دائمة أعمق.

صحيًا: اعتمد الاعتدال في جميع أمورك الشخصية والصحية وابتعد عن الأجواء المتوترة وحافظ على برودة أعصابك.



برج الميزان:

مهنيًا: هدّئ من روعك وتأقلم مع الظروف واخرج من عزلتك، لا تكن عنيدًا ولا ترجئ عملك وركز على هدفك حتى تصل إليه.

عاطفيًا: لا ترفض التعامل مع الشريك بلين، فهذا وقت الانفتاح عليه وتقريبه منك حتى تجعل علاقتكما أكثر توطدا.

صحيًا: تستردّ عافيتك وتعوّض فيها عن الأيام الضائعة فلا تقلق الوقت ممتاز للاعتناء بنفسك.



برج العقرب:

مهنيًا: تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك.

عاطفيًا: ينصحك الفلك برحلة مشتركة طويلة قد توطد التقارب بينك وبين الشريك، وتنعش الحب مجددًا وتجعل علاقتكما بعيدة عن الملل.

صحيًا: تشعر بسعادة وفرح ويغمر قلبك النشاط الكبير ويساعدك على تخطي جميع العراقيل.



برج القوس:

مهنيًا: غيوم في الأفق تدفعك إلى إعادة النظر في بعض الأمور التى تواجهك فى المجال المهني، لكنّ الطاقة التي تمتلكها تساعدك على تجاوز أي عقبة.

عاطفيًا: الاختيار بين رفقة الشريك والعمل ليس سهلًا على الدوام، وغير آمن كذلك ينصحك الفلك بالاهتمام بالشريك بدل العمل.

صحيًا: حتى لو كنت تشعر بالحيوية انتبه إلى أنك قد تقع في اضطرابات صحية تضعف قواك.



برج الجدي

مهنيًا: أنت توّاق للعمل ولا سيّما العمل السريع، وتميل إلى اتخاذ قرارات جريئة وإنما غير متسرّعة وتكون فى محلها ما ينعكس ايجابا على وضعك المهني.

عاطفيًا: تبدو سعيدًا في بيتك ووسط عائلتك، وتتمكّن من حل كل المشكلات والنزاعات الصغيرة التي تطرأ في هذا اليوم.

صحيًا: عليك أن تبعد الضغوط عن نفسك مهما كان مصدرها فأنت بحاجة إلى الشعور بالاستقرار.



برج الدلو:

مهنيًا: يبتسم لك الفلك هذا اليوم ويحمل اليك الحظوظ ويتحدث عن سفر او ربما عن رغبة تُنفّذ او عن تجربة جديدة ومغامرة وتغييرات ايجابية في مسلكك وحياتك.

عاطفيًا: تكون بعض المناقشات مع الشريك حساسة إن لم تحاول بذل جهد كبير لتفهم وجهة نظره فحاول يا عزيزي الدلو الابتعاد عن التعصب لرايك وفهم وجهة نظر الشريك.

صحيًا: يحاول الكثيرون دعوتك إلى العديد من السهرات، فحاول انتقاء تلك التي تناسبك أكثر صحيًا.





برج الحوت:

مهنيًا: من الممكن ان تكون هناك مشكلات طارئة أو مستجدة تدفعك إلى الانتقال من مكان الى آخر، ما قد يؤسس لمرحلة جديدة في حياتك المهنية خاصتا لمواليد العشرية الثانية.

عاطفيًا: يحمل اليك هذا اليوم فرصة لزواج او لارتباط له فوائد مادية كثيرة، لكن المطلوب تجنّب كل انواع الغيرة والتملّكية والحسد.

صحيا: ينصحك الفلك بعدم التردد في الاتصال بالطبيب في حال انتابتك عوارض جانبية.

