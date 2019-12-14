التعليم العالي تغلق 8 كيانات وهمية خلال أسبوع.. تعرف على التفاصيل

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدة قرارات بغلق 8 كيانات وهمية خلال أسبوع.



حيث استعرض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.



وأشار التـقـرير إلى قــيام لجــنة الضبطية القضائيـــة بمداهــمة المنشأة المسـماة (I Gate Egypt) الكائنة 11 شارع أبو المعاطي، الدور الحادي عشر، العجوزة، محافظة الجيزة، حيث تبين أن هذه المنشأة تقوم بمزاولة أنشطة تعليمية دون ترخيص، وتدعي قبولها للطلاب ومنحهم شهادات.



وأصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المذكورة، كما قام بمخاطبة محافظ الجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



وأشاد د. عبد الغفار بجهود اللجنة في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.



كما أصدر د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق عدد 6 مراكز للدروس الخصوصية ومقرها الإداري في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، لعدم الحصول على التصريحات اللازمة من وزارة التعليم العالي.



جاء ذلك عقب تلقي الوزير تقريرًا قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية التي تم تشكيلها من قبل الوزارة لضبط الكيانات الوهمية.



وأصدر الوزير قرارا بإغلاق الكيانات الوهمية استجابة لشكوى تفيد بقيام بعض المدرسين بالمعهد الفني التجارى بطنطا بإعطاء دروس خصوصية في عدد 6 مراكز للدروس الخصوصية، بالمخالفة للقواعد التي تقرها وزارة التعليم العالي، وتم مخاطبة محافظ الغربية لإعمال شأن المحافظة في تنفيذ قرار الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بالمعهد الفني التجاري بطنطا.



كما وجه الوزير بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الإجتماعي الرسمية للوزارة.



واستعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الأستاذ/ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول قيام لجنة الضبطية القضائية بالوزارة بغلق كيانًا وهميًا بمحافظة الجيزة.





وأشار التقرير إلى قيام اللجنة بمداهمة المنشأة المسماة (أكاديمية أبو الهول للدراسات المهنية) الكائن مقرها ١١٠ شارع ترعة المنصورية كفر الجبل الهرم بمحافظة الجيزة، حيث تبين أن المنشأة قامت بممارسة العملية التعليمية دون الحصول على ترخيص.



وأصدر د. خالد عبدالغفار قرارا بغلق تلك المنشأة، كما قام بمخاطبة محافظ الجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



وطالب الوزير الطلاب وأولياء أمورهم، بالرجوع لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات والموقع الإلكترونى للوزارة http://www.egy-mhe.gov.eg أو الموقع الإلكتروني للجامعات الخاصة؛ للاستفسار عن الجامعات والكيانات غير المعروفة لهم، مشيدا بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدى لتلك الكيانات.



وأكد د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن لجنة الضبطية القضائية سوف تستمر فى تكثيف عملها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة خلال الفترة القادمة لضبط أى كيانات وهمية تقدم خدمات تعليمية بدون الحصول على تصريح من الوزارة.



وتهيب الوزارة بأبنائها الطلاب بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، حفاظًا على مصالحهم وضمانًا لعدم التلاعب بهم، حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات.