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مرأة

طريقة عمل البطاطس المحشية بمذاق لا يقاوم

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
قدمت الشيف توتا مراد طريقة عمل البطاطس المحشية ،بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى .

مقادير عمل البطاطس المحشية:

نصف كيلو بطاطس
لحمة مفرومة
بصل مفروم
رشة سكر
ملح
فلفل
بهارات لحمة
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
زيت
عصير طماطم

طريقة تحضير البطاطس المحشية :
تقشر حبات البطاطس وتغسل جيدا في الماء بحيث يتم التخلص من الأتربة العالقة بها.
يتم التخلص من أحد أطراف حبة البطاطس المدببة لتسهيل عملية الحفر والحشي.
تحفر البطاطس بواسطة حفارة الكوسا وتفرغ بشكل كلي من اللب الداخلي لها، مع الحرص على عدم إحداث ثقوب في جدرانها، بحيث يتم الإحتفاظ باللب في وعاء لحين الاستعمال.
تغطس حبات البطاطس في المياه كي لا يتغير لونها لحين الاستعمال.
يوضع مقدار ملعقتين كبيرتين ونصف الملعقة من الزبدة في قدر على نار متوسطة الحرارة حتى تذوب.
يتم إضافة اللحمة المفرومة إلى القدر وتقلب مع الزبدة حتى تختلطا معًا، ثمّ يضاف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود وخلطة البهارات السبع إلى اللحم ونستمر بالتقليب حتى تنضج، ثم تترك جانبًا حتى تبرد.
تقلى حبات الصنوبر في زيت حار حتى تكتسب الون الذهبي، وتخلط مع اللحمة المفرومة.
تقطع الطماطم والفلفل الحلو الأحمر إلى قطع صغيرة وتضرب في الخلاط مع زيت الزيتون ومعجون الطماطم والزنجبيل وجوزة الطيب والبابريكا حتى تتجانس معًا.
تحشى البطاطس باللحمة المفرومة الباردة، لتجنب حرق الاصابع أثناء الحشي.
تغطس حبات البطاطس ولب البطاطس في الخليط حتى تتشربه من جميع الجوانب، وتسكب في صينية الفرن وتترك في الفرن حتى تنضج.
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