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أصل الحكاية

أشهر مصممة أزياء عربية.. تعرف على اللبنانية ريم عكرا صاحبة فستان ميلانيا ترامب الجديد

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:59 م
ميلانيا ترامب وفستان
ميلانيا ترامب وفستان من تصميم ريم عكرا
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أماني إبراهيم
بفستان أبيض حرير مخلوط بالكريستال الأبيض، خطفت الأنظار ميلانيا ترامب السيدة الأمريكية الأولى خلال الاحتفال الذي أقيم بقاعة الكونجرس للاحتفال بأعياد الميلاد وبداية العام الجديد، برفقة زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تألقت ميلانيا بفستان أبيض مرصع بكريستالات فضية، وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فقد وصلت تكلفته إلى 4000 دولار، وهو من تصميم مصممة الأزياء اللبنانية ريم عكرا، ويرصد «صدى البد» مشوار نجاحها.

ريم عكرا الاسم الأكثر شهرة في عام الأزياء والموضة، بداية حبها مجال الأازياء ترجع إلى طفولتها، درست ريم بالجامعة الأمريكية في بيروت، حيث كان يعمل والدها، وهي أخت لثلاثة أشقاء هم مايكل وفادي وساري، وأثناء مراهقتها انضمت ريم إلى نادي الأزياء في الجامعة الأمريكية في بيروت حيث تدرس في عام 1982.

جمعت ريم بين الدراسة الأكاديمية و شغفها بعالم الموضة والأزياء، حتى تخرجت بشهادة في إدارة الأعمال، وفي نفس العام إقامة عرض أزياء في يوليو عام 1982 وحضره 2000 شخص.

تشجعت ريم وقررت دراسة الموضة في معهد التصميم العالي لفنون والتقنيات في باريس، وتخرجت منه في عام 1986، وفازت في نفس عام تخرجها بجائزة قسم تصميم الأزياء، اتبعت ريم حمها أينما كان وقررت الانفصال عن أسرتها والانتقال إلى مدينة نيويورك خلال ذروة الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1983.

شغلت ريم مناصب رئيسية تصميم الأزياء في هونج كونج وتايوان وكانت حينها في الـ 25 من عمرها حين أشرفت على مشروع بقيمة 30 مليون دولار، ولكنها قررت أن تتوقف عن العمل في هذه المؤسسة وتبدأ عملها الخاص.

أطلقت ريم شركتها في عام 1997 وكانت لفساتين الزفاف فقط، والذي شجعها على هذا الأمر كان تصميم فستان لصديقتها استغرق 3 أسابيع فقط، وكان هذا الفستان مذهلا حتى أن صحيفة نيويورك تايمز كتبت عنه وأقامت ريم أول عرض أزياء خاص بها في عام 1999.

بعد فترة وجيزة اشترت ريم قماش بمبلغ ضخم وصل إلى 20 ألف دولار وكانت هذه أول صفقة تصميم ناجحة لها، جعلتها الاختيار الأو لتصميم فساتين المشاهير، ومنهم: "كريستينا آبجيت، وهالي بيري، وبيونسي، وجيل بايدن، وجولي بوين، وجين فوندا، وسيلينا جومز، وجينيفر لوبيز، ومادونا، وأنجلينا جولي، وكاثرين زيتا جونز، وجينا ديوان، ومارشا كروس، وتايلور سويفت.

فازت المصممة اللبنانية بالكثير من الجوائز من عدة بلدان حول العالم، أبرزها مسابقة جائزة بناء الجسور، وجائزة إليس آيلاند، واصبحت عضو مجلس مصممي الأزياء في أمريكا، وعضو في مجلس دبي للتصميم والأزياء.
ريم عكرا ريم عكرا
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