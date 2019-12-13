البورصة في أسبوع| رأس المال السوقي يخسر 8.6 مليار جنيه و10 مليارات قيمة التداول.. 196 مليون جنيه مبيعات الأجانب و48 مليونا للعرب

البورصة في أسبوع

تراجع جماعي لكافة المؤشرات

8.6 مليار جنيه خسائر رأس المال السوقي

9.9 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول

قطاع رعاية صحية وأدوية الأكثر تداولا



تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 13,358.47 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 1.9%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 انخفاضا بنسبة 1.1% مسجلا 520.6 نقطة.



سجل مؤشر s&p هبوطا بنحو 2.8% مغلقا الفترة عند مستوى 1937.6 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل تراجعا بنحو 2.4 % مغلقا عند 15784 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 1.5 % مغلقا الفترة عند 1360 نقطة.



وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 8.6 مليار جنيه مسجلا مستوى 686.6 مليار جنيه مقابل 695.2 مليار جنيه.



بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 9.9 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 884 مليون ورقة منفذة على 77 الف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.1 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 586 مليون ورقة منفذة على 94 الاف عملية خلال الأسبوع الماضي.



سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 60.2% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 35.5% والعرب على 4.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 196.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 48.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



واستحوذت الأسهم على 53.4 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46.53% خلال الأسبوع.



يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.8 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 24.4 % و سجل العرب 8.8 %.



وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 20173 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1086 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



تصدر قطاع رعاية صحية و أدوية قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 411.5 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 1.93 مليار جنيه.



وتلاه قطاع بنوك بتداول 13.2 مليون ورقة مالية بقيمة 874.3 مليون جنيه، ثم قطاع العقارات بتداول 99.02 مليون ورقة مالية بقيمة 332.2 مليون جنيه.



وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع خدمات مالية (باستثناء البنوك) بتداول 92.9 مليون ورقة مالية وبقيمة 234.1 مليون جنيه، كيماويات بتداول 15.4 مليون ورقة مالية وبقيمة 150.9 مليون جنيه، ثم قطاع خامات ومنتجات صناعية وسيارات بتداول 18.3 مليون ورقة مالية وبقيمة 125.5 مليون جنيه، ثم قطاع موارد أساسية بتداول 11.2 مليون ورقة مالية بقيمة 85.3 مليون جنيه.