جامعة حلوان فى اسبوع .. دورة لمواجهة المعتقدات الخاطئة عن ادمان المخدرات .. بطولة للكونغ فو..دورة تدريبية لمواجهة الضغوط النفسية للطلاب

جامعة حلوان تنظم ندوة معتقدات خاطئة عن إدمان المخدرات لطلاب التربية العسكرية

تنظم بطولة للكونغ فو 16 الجاري

دورة تدريبية لمواجهة الضغوط النفسية للطلاب بجامعة حلوان









نظمت إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وإشراف محمد عدلي مدير التربية العسكرية، ندوة، بعنوان "معتقدات خاطئة عن إدمان المخدرات"، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.





حاضر في الندوة، الدكتور ابراهيم عسكر من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة وفاء عثمان رئيس قسم التمريض النفسى بكلية التمريض، والشيخ هشام رمضان مسئول الإرشاد الديني بالجامعة ، وتضمنت الندوة عرض فيلم باسم 4×6.









وأعلنت إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن إقامتها لبطولة فى رياضة الكونغ فو على مستوى الجامعة.





وأوضح مسئولى النشاط الرياضى أن المسابقة تقام يوم الاثنين الموافق ١٦ ديسمبر الجارى على مستوى كليات جامعة حلوان، بكلية التربية الرياضية بنين بمنطقة الهرم بالملعب الرئيسى بداية من الساعة ١٠ صباحا.





وتقام البطولة لتوعية الطلاب بأهمية الأنشطة الرياضية والممارسة المستمرة للرياضة، و قدرتها على بناء الإنسان وتوسيع فكره.





ونظمت وحدة التوعية والإرشاد الوقائي بالتعاون مع قسم إدارة التمريض، وقسم التمريض النفسى والصحة العقلية بجامعة حلوان، دورة تدريبية تحت عنوان" مواجهة الضغوط النفسية لطلاب الجامعة" تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، والدكتورة سحر أحمد وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان مصطفى مدير وحدة التوعية والإرشاد الوقائي ورئيس قسم إدارة التمريض.





حاضر فى الدورة التدريبية الدكتورة وفاء عثمان رئيس قسم التمريض النفسى، والدكتورة لمياء كشك أستاذ مساعد بقسم إدارة التمريض، والدكتورة وفاء هلال المدرس بقسم إدارة التمريض بالكلية.





وتهدف الدورة التدريبية إلى رفع مهارات التعامل مع الضغوط النفسية والاجتماعية وضغوط الدراسة التى يقابلها الطالب الجامعى، بحيث يكون الطالب قادر على معرفة معنى الضغوط النفسية، وتنوع مصادر وأسباب وآثار الضغوط النفسية و أنواع الضغوط الإيجابية والسلبية، والتعرف على أعراض الضغوط، وأساليب واستراتيجيات مواجهتها من خلال التدريب على حل المشكلات، وضبط النفس، والتدريب على الاسترخاء، القدرة على توزيع الأعباء والمهام، إلى جانب استخدام الأساليب السلوكية والمعرفية الفعالة للتقليل من الأعباء المسببة للضغوط.





وناقشت الدورة التدريبية تعريف الضغط النفسي وعدم التوازن نتيجة الاستجابة لظروف معينة ، وكذلك معرفة علامات الضغط النفسى " فقدان حس الدعابة وعدم الاهتمام بأمور الحياة، الاكتئاب، الشعور بالوحدة والإهمال ونفاد الصبر، أو الاضطراب، وعدم القدرة على التفكير بطريقة منطقية، التفكير المبالغ فيه وقلة التركيز، وتغيير السلوك المعتاد"، وتم شرح لأسباب الضغط النفسي سواء الداخلى المتمثل فى القلق والتوتر أو الخارجى المتمثل فى الضغوط فى المواقف المهددة للحياة والضغط البيئى، والضغوط الناتجة عن الانهاك فى العمل.





وتناولت الدورة التدريبية أيضا الحديث عن مستوى تحمل الضغط النفسى حيث يتفاوت الأفراد فى قدراتهم على تحمل الضغط النفسى بسبب العديد من العوامل التى لها أثر فى مستوى تحمل الشخص للضغوط النفسية ومنها:" الدعم المعنوي، القدرة على التعامل مع العواطف، وموقف الشخص وتوقعاته، والمعرفة والتحضيرات".





وهناك عدة عوامل للتعامل وتقليل الضغط النفسي والحد منه وهى: ترتيب الالتزامات حسب الاولوية، تنظيم الوقت بطريقة أفضل ووضع أهداف واقعية لكل من المهام الكبيرة والصغيرة، والتواصل الجيد مع الأخرين، وممارسة إحدى الهوايات المحببة للشخص، إلى جانب الاسترخاء، والحصول على النوم بشكل كاف، بالاضافة إلى الحصول على المساعدة من المتخصصين، وتناول الغذاء الصحى.



