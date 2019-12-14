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تعليم

ختام الدورة التدريبية لطالبات صحافة وإعلام الأزهر بمطابع الأهرام

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
ختام الدورة التدريبية
ختام الدورة التدريبية لطالبات صحافة واعلام الأزهر بمطابع الأ
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محمد شحتة
اختتم قسم الصحافة والنشر بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة فعاليات الدورة التدريبية لطالبات الفرقة الرابعة بمطابع الأهرام التجارية بقليوب والتي انطلقت في الفترة من ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ حتى ١١ ديسمبر ٢٠١٩.

وجاء اليوم الختامي بحضور الأستاذ الدكتور محمد وهدان رئيس القسم والأستاذة الدكتورة آيات رمضان أستاذ الصحافة المساعد بالقسم والذين أبدوا شكرهم لمؤسسة الأهرام العريقة والقائمين علي إدارة مطابعها لما لمسوه من تعاون تدريبي فعال لطالبات القسم.

وخلال كلمته أشاد الدكتور محمد وهدان بالتدريب الذي يُقام للمرة الأولى بالقسم موجهًا شكره للدكتورة أميمة سويلم نائب المدير الإقليمي لدار الصياد للصحافة المدرب الخارجي بالقسم والأستاذة الدكتورة آيات رمضان أستاذ الصحافة بالكلية لتعاونهما المثمر في عقد بروتوكول التعاون مع مطابع الأهرام

وأثنى "وهدان" علي التعاون الجاد من المدرسات المساعدات أمنية شبايك وأسماء أمين وجهاد عبد المنعم في إنجاح ملف التدريبات العملية وحرصهن علي مرافقة الطالبات في زيارتهن الميدانية التي نظمها القسم للمؤسسات التدريبية المختلفة.

وفي السياق ذاته ثمن المهندس أحمد عمر مدير عام مطابع الأهرام بقليوب التدريب الذي قامت به جامعة الأزهر واصفًا إياه بالخطوة التي تغفل عنها الكثير من الجامعات والمعاهد المتخصصة مؤكدًا حرص الإدارة على تدريب الطالبات بما يعود عليهن بالنفع خلال الفترة المقبلة خاصة في إنتاج مشاريع التخرج.

وفي ختام الزيارة قدم الأستاذ الدكتور محمد وهدان درع قسم الصحافة والإعلام إلي المهندس أحمد عمر مدير عام مطابع الأهرام بقليوب والدكتور عبد الحليم الشافعي أستاذ الطباعة والنشر ومنسق البرنامج التدريبي والمهندس شريف الخولي مدير إدارة التصميم بمطابع الأهرام والأستاذ طارق عبد العزيز مدير إدارة العلاقات العامة والشؤون الإدارية بمطابع الأهرام.

كما قام بتوزيع شهادات التقدير لأعضاء إدارة العلاقات العامة تقديرًا لجهودهم في تدريب الطالبات ودعمهن .

وقامت إدارة مطابع الأهرام بتكريم الطالبات التي أتممن الدورة التدريبية مؤكدين تعاونهم الدائم لمصلحة الطالبات في ملف التدريبات العملية.
ختام الدورة التدريبية لطالبات صحافة وإعلام الأزهر بمطابع الأهرام
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