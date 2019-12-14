التعليم: خدمة إلكترونية لتسجيل بيانات الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات للمرة الرابعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار ميكنة منظومة الدفع البنكي لمصروفات التقدم لإمتحانات الشهادات العامة (ثانوي عام – ثانوي فني ) ، فقد تم اتاحة خاصية جديدة على التطبيق الالكتروني لإستمارة التلميذ على موقع وزارة التربية والتعليم ، وهذه الخاصية خاصة بمدارس التعليم الفني.



وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن هذه الخاصية الجديدة تتيح للمدارس الفنية تحديد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الدبلومات الفنية للمرة الرابعة هذا العام.



وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس الفنية بضرورة التحرك سريعا لتسجيل الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية على هذا التطبيق ، مؤكدة أن هذا الامر هام و عاجل حيث أنه له علاقة مباشرة بقيمة رسوم دخول الطلاب للامتحانات والذي سوف يقوم الطالب بدفعها من خلال منافذ الدفع البنكي (البريد المصري – فوري).



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم عمل تقارير متابعة لكافة آليات ومعدلات التحصيل للخدمات التي تم نشرها وباقي الخدمات الجاري استكمالها تباعا.



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل رسوم دخول امتحانات الدبلومات الفنية 2019 ونظام تحصيلها.



حيث قالت الوزارة في منشور رسمي : أنه طبقا للمادة السادسة من القرار الوزاري 356 لسنة 2018 ، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والتأمينات التي تحصل من طلبة المدارس ، تكون رسوم دخول امتحانات الدبلومات الفنية 2019 كالتالي :



بالنسبة لدبلوم المدارس الفنية 3 سنوات ، ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة 5 سنوات ، يدفع الطالب 7 جنيهات عن كل مرة من المرات الثلاثة الأولى لدخول الامتحان ، و 52 جنيها عن التقدم للامتحان للمرة الرابعة ، كما يدفع طالب دبلوم المدارس الفنية 3 سنوات 93 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم ، ويدفع طالب دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام 5 سنوات 148 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم.



وأشارت الوزارة إلى أنه يدفع جميع الطلاب 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العلمية ، بالاضافة الى 20 جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج ، يتم توريدها لحساب المديرية كإحتياطي للخامات وإصلاح العدد والادوات الصغيرة.



وأوضحت الوزارة أنه يتم تحصيل 50 جنيها مقابل استخراج رقم جلوس جديد (بدل تالف – فاقد) تورد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.