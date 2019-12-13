الداخلية فى يوم | انتشار القوات لتأمين منتدى شباب العالم بـ شرم الشيخ | تفاصيل جديدة فى مقتل السعودى راجح الحارثي بـ القاهرة | فيديو

الداخلية فى يوم:

- الأجهزة الأمنية تستعد لتأمين منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ

- تفاصيل جديدة فى مقتل السعودى راجح الحارثي بـ القاهرة

- مباحث الأموال العامة تضبط "السفير" المتهم بالنصب على المواطنين

- يحوزان 240 طربة حشيش | ضبط عاطلين يتاجران فى المخدرات

- ضبط الأم صاحبة فيديو ضرب طفلها في الجيزة

- تاجر خردة يقتل صديقه ويلقي بجثته بمصرف في الشرقية

- ضبط شخصين بـ 12 طربة حشيش و400 قرص مخدر في كمين بقنا

- سقوط مسجل سرق توك توك تحت تهديد السلاح بسوهاج



شهد اليوم الجمعة قيام وزارة الداخلية بالعديد من الجهود وتحقيق النتائج الإيجابية فى ضبط ومداهمة البؤر الإجرامية وضبط المتهمين وكل ما هو خارج عن القانون، وكذلك الأنشطة الاخرى.



فشهدت مدينة شرم الشيخ استعدادات أمنية مكثفة من قبل أفراد وزارة الداخلية لتأمين النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم التي تنطلق غدًا السبت، تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.



وتمركزت قوات أمنية كبيرة ثابتة وأقوال أمنية متحركة للربط بينهما،وتفقدت القيادات الأمنية للمدينة للاطمئنان على الانتشار الشرطي المكثف.



وعززت الشرطة من تواجدها بمطار شرم الشيخ الذي يستقبل الضيوف، مع وجود منظومة أمنية متطورة من بوابات الكترونية وكاميرات مراقبة.



وأصبح منتدى شباب العالم، الذى تنظمه مصر كل عام فى مدينة السلام شرم الشيخ، حدثا دوليا مهما يحظى باهتمام المؤسسات الدولية وكذلك الصحافة العالمية.



وانطلق منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.



وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، وكما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.



المؤتمر يقام فى مدينة شرم الشيخ لتوحيد الشباب من كافة أنحاء العالم، حيث أننا نتمنى إلى كوكب جميل ونتمنى لجميع الناس أن يتحدوا و يعيشوا فى سلام، كما أنه يمثل انعكاسا لدبلوماسية السياسة المصرية،



يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم تنطلق غدا السبت المقبل فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.



وكشفت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية تفاصيل مقتل الشاب السعودي راجح الحارثي الذي عثر على جثته داخل شقته بمنطقة النزهة تبين ان مرتكبي الجريمة عامل وعاطل بهدف السرقة و تم ضبطهما .



البداية كانت ببلاغ تلقاه المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة بالعثور على جثة راجح الحارثي سعودي الجنسية 25 سنة مقيم بشقة مستأجرة بدائرة القسم مسجاة بحجرة النوم بكامل ملابسه وتبين من مناظرة الجثة وجود طعنات متفرقة بمنطقة الصدر والبطن ووجود آثار خنق حول الرقبة و سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود متعلقاته الشخصية .



وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية أن القتيل راجح الحارثي حضر الى مصر واستأجر الشقة من خلال مكتب تسويق عقارى وسابقة إبلاغ المكتب اعتزامه المغادرة .



فأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة عن تحديد مرتكبي الواقعة عامل "سن 22 مُقيم مركز سنورس بالفيوم" وعاطل "سن 23 مُقيم شارع ترعة الزمر بالجيزة".



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما .



بمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا لارتكابهما الواقعة ، وقررا بتعرفهما على المجنى عليه عن طريق شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واتفقا على التقابل معه بالشقة محل الواقعة يومى 7 ، 8 الجارى .



وقام المتهمان بمحاولة تخديره عن طريق تناول المواد الكحولية بقصد سرقته عقب علمهما بنيته العودة إلى دولته إلا أنه لم يتأثر بمحاولتهما لتخديره فقاما بإفتعال مشاجرة معه قام خلالها المتهم الثانى بشل حركته عن طريق خنقه بملائة سرير.



وقام المتهم الأول بطعنه عدة طعنات مستخدمًا سلاح أبيض "سكين" مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته وعقب ذلك قاما بسرقة متعلقاته والتخلص من الملابس التى كانا يرتديانها والسكين المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائهم بقطعة أرض بمنطقة السندباد دائرة قسم النزهة .



تم بإرشاد المتهمين ضبط متعلقات المجنى عليه عدد 2 هاتف محمول - حذاء رياضى - بعض الملابس بمسكن المتهم الأول تم تحرير محضر وبعرض المتهمين علي النيابة قررت حبسهما ٤ ايام علي ذمه التحقيق.



وقال راجح مبارك ابن عم المجنى عليه راجح الحارثى فى تصريحات لصحيفة عكاظ نشرتها اليوم الجمعة على موقعها الالكتروني أن سبب زيارة القتيل إلى مصر كانت العلاج لدى مركز متقدم في طب الأسنان.



وأضاف: حسب ما وردنا من معلومات، فإن سائق تاكسي أوصله لمقر سكنه وتأكد أنه يسكن بمفرده فأرسل ثلاثة أشخاص من معارفه واقتحموا شقته واعتدوا عليه بالضرب والطعن بواسطة سلاح أبيض ما أدى إلى وفاته في الحال، وكان هدفهم سرقته.



وأضاف ابن عم المواطن راحج الحارثى : لم يصلنا خبر وفاته إلا يوم الأربعاء، وعلى الفور تحركت برفقة والده وإخوته إلى مصر لكن السفارة السعودية بالقاهرة طمأنتنا باهتمامها بمتابعة الحادث، وابلغتنا إلى أنه تم إلقاء القبض على اثنين من الجناة أحدهما سائق التاكسي، فيما لا يزال البحث جاريا عن اخرين.



وأشاد نجل عم الفقيد راجح الحارثي بتجاوب السفارة السعودية بالقاهرة واهتمامها بقضية ابن عمه ووقوفها، ما خفف الكثير من التعب والحزن والصدمة.



وكشف عن أن السفارة عينت محاميا لمتابعة القضية، وقدم شكره باسمه وباسم أسرته لهم ولسلطات الأمن في مصر على جهودها في سرعة القبض على الجناة.



واشارت الصحيفة السعودية إلى أن القتيل راجح الحارثي من أهالي مركز ترج بمحافظة بيشة ويحمل مؤهل الثانوية، ويعمل في الدفاع المدني في جدة وهو غير متزوج، ووالداه على قيد الحياة وله سبعة اشقاء.



ووصل جثمان راجح الحارثي إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة اليوم في تمام التاسعة والنصف ليصلى عليه في الحرم المكي بعد صلاة فجر السبت، وفقا لـ عكاظ



ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، بإنشاء كيان وهمى وانتحال صفة سفير، زاعمًا قدرته على تنصيب ضحاياه كسفراء ومنحهم جوازات سفر وبطاقات هوية دبلوماسية "مزورة".



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم- مقيم بأكتوبر بمحافظة الجيزة - سبق اتهامه فى 10 قضايا آخرها "نصب") بإنتحال صفة سفير بعدد من المنظمات العربية والدولية –على خلاف الحقيقة- وإستغلال ذلك فى النصب والإحتيال على بعض المواطنين والشخصيات العامة وبعض رعايا الدول العربية والأجنبية، زاعمًا قدرته على تنصيبهم كسفراء بعددٍِ من المنظمات العربية والدولية ومنحهم جوازات سفر وبطاقات هوية دبلوماسية "مزورة" تتيح لهم بعض التسهيلات والمزايا بصفته شخص دبلوماسى.. وإمعانًا لإدخال الغش والتدليس على ضحاياه قام بإنشاء كيان تحت مسمى (الوحدة العربية والتعاون الدولى "هيئة دولية عربية دبلوماسية") وإتخاذه من سكنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالمقر المشار إليه.. وعثر على ما يلى:



-(2) شهادة "مزورة" منسوبة إلى إحدى الجامعات تُفيد بأن أحد ضحاياه "يحمل جنسية دولة عربية" حصل على درجة الدكتوراة فى العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ممهورتان بأختام شعار الجمهورية المقلد.



-عقد عمل "مزور" منسوب صدوره لمكتب أحد الشخصيات العربية يتضمن تعيين المتهم بوظيفة مستشار إعلامى خاص، وممهور بخاتم منسوب للمكتب و أختام شعار الجمهورية المقلدة.



-(1500) جواز سفر دبلوماسى "خالى البيانات" منسوب لإحدى الهيئات الدبلوماسية "معدة للتزوير".



-(58) كارنيه "مزورين" منسوب صدورهم إلى منظمات دولية مختلفة بأسماء أشخاص تُفيد منحهم ألقاب "سفراء بإحدى المنظمات – سفراء – مستشارين – أعضاء لجان تقصى حقائق – إعلاميين".



-(4) كارنيهات باللغة الإنجليزية "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة بصفتهم دبلوماسيين بإحدى المنظمات الدولية.



-كمية من الشهادات "خالية البيانات" منسوبة لبعض المنظمات والمجالس العربية والدولية.



-كمية من قرارات عضوية "خالية البيانات" منسوبة لإحدى المنظمات الدولية.



-كمية من شهادات "خالية البيانات" منسوبة لمنظمة دولية تُفيد منح لقب سفير السلام والنوايا الحسنة.



-(10) دفتر ايصال استلام نقدية بعضها ممتلئ البيانات تفيد قيام أشخاص مختلفة بدفع مبالغ مالية طائلة بالعملة الأجنبية "دولار أمريكي" كرسوم عضوية ومنح لقب سفير.



-مجموعة من شهادات التقدير "مزورة" ممنوحة للمتهم بصفات وألقاب "سفير، سفير السلام العالمى، محكم دولى، إعلامى".



-كمية من الأوراق مطبوع عليها "صفحات البيانات لجوازات السفر الدبلوماسية – كارنيهات دبلوماسية" بأسماء أشخاص مختلفة بألقاب مستشارين وسفراء ودبلوماسيين.



-(23) اكلاشيه تقرأ بصماتهم بأسماء جهات دولية مختلفة.



-الأدوات المستخدمة فى اصطناع جوازات السفر والمستندات.



-عدد من (ميداليات ونياشين ذهبية اللون، وشاحات تكريم، أعلام منسوبة للعديد من المنظمات الدولية).



-بطاقات بلاستيكية فى حجم الكارنيهات " معدة للطباعة عليها " .



-مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب" ، جهاز كمبيوتر بمشتملاته ، (2) طابعة حبر ألوان ، ( 2 ) هاتف محمول .



بفحص الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة تبين أنها تحوى العديد من الملفات من صور المستندات المضبوطة ، بفحص المستندات المضبوطة تبين أنها مزورة تزويرًا كليًا بإستخدام طابعة كمبيوتر.



بمواجهه المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأنه ليس لديه أى صفة رسمية دبلوماسية بأى منظمة دولية..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، والعمل على إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية ومرتكبي جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.



ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القبض على إثنين من العناصر الإجرامية بمحافظة مطروح، يقومان بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إثنين من العناصر الإجرامية (عاطلَين - أحدهما مقيم بمنطقة الحمام بمطروح ، والثانى محكوم عليه فى قضية "تبديد" ومقيم بمحافظة القاهرة).. يقومان بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة فى كمين أُعد لهما.. وبحوزتهما (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جراما- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).



بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وألقت الاجهزة الامنية القبض على المتهمة تهانى صاحبة فيديو التعدى على نجلها مروان على مواقع التواصل الاجتماعى.



واعترفت المتهمة البالغة من العمر 36 عاما ربة منزل، بأنها على خلاف مع طليقها "والد الطفل" موظف بشركة بترول في السويس، وذلك عقب قيامه بتطليقها منذ عامين والزواج من اخرى.



وكانت مصادر أمنية، كشفت هوية الأم التى ظهرت في مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تضرب طفلها وتصوره خلال ضربه، حيث أجلسته على كرسي أمامها ثم بدأت في ضربه وتعذيبه وكأنها تنتقم منه.



وقالت المصادر، انه فور ظهور الفيديو وانتشاره، كثفت الاجهزة الامنية من جهودها لتحديد مكان وهوية الطفل، وتبين انه يدعى مروان ومقيم مع والدته بشارع العروبة بمنطقة الطالبية.



وتابعت المصادر، انه فور تحديد موقع الفيديو تم إيفاد مأمورية أمنية الى موقع البلاغ وتبين ان الام هى الزوجة الثانية لوالد الطفل ومنفصل عنها ويدفع لها شهريا نفقتها.



كما تبين من التحريات الاولية أنها قامت بإرسال مقطع الفيديو لنجل زوجها الاكبر، وطالبته بالحضور للتحصل على شقيقه.



الطفل اندهش في البداية من ضربها المفاجئ، حتى انفعلت الأم بالضرب المبرح والصراخ، بكى الطفل حتى احمر وجهه ولم يستطع النطق إلا بـ "أنا خائف"، وبدا من حديثهما أنهما مصريان.



لم تتعاطف السيدة مع ابنها وبدأت في ضربه وطرحه أرضا، وهي تضغط على ابنها بترديد طلبها المتكرر، "قوله تعالى خدني"، فيبدو أنها تصور هذا المقطع للأب الذي تزوج عليها كما أوضحت خلال حديثها.



وأقحمت السيدة طفليها في هذه الخلافات مع زوجها أو طليقها، ولم يتأثر قلبها او تشفق عليه من هذا الضرب المبرح، حصد هذا المقطع آلاف المشاهدات على مواقع التواصل الإجتماعي والذين ناشدوا المراكز الحقوقية والمركز القومي للأمومة والطفولة بضرورة التحرك وإنقاذ هذا الطفل.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية اليوم، من كشف غموض إختفاء لحام عن مسكنه بقرية شرقية مباشر في الإبراهيمية، والعثور علي جثته بأحد المصارف حيث تبين قيام صديق له بإستدراجه وقتله وسرقته، وتم ضبط المتهم وإحالتة لنيابة أبوكبير.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغ بإختفاء " سليمان ع " 37 سنة لحام منذ 20 يوما عن مسكنه.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع الأمن العام،ومباحث أبوكبير وتبين من التحريات قيام " عبد الرحمن ع" 45 سنة بائع خردة، تربطه علاقة صداقة من خلال العمل بالمجني عليه، وإستدراجه لمكان بعيد عن السكن وقام بضربه علي رأسه لسرقته وقم بالتخلص منه بمياه مصرف ناحية قرية المشاعلة، دائرة مركز أبوكبير لوجود خلافات مالية بينهما.



تم القبض علي المتهم وإحالته إلي النيابة العامة للتحقيق معه.



وتمكنت أجهزة اأمن بقنا، اليوم الجمعة، من ضبط شخص وسائق، بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة، في أحد الأكمنة المعدة لضبطهم بطريق قنا – دشنا.



تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بضبط شمندي .ج.ف 27 عامًا، مقيم الحميدات، و"طلعت.س.ح.م"، 36 عامًا، مقيم بسوهاج، أثناء قيادتهما سيارة رقم 8242- ص أف، و بحوزتهما 12 طربة حشيش و400 قرص مخدر و1025 جنيه وتليفون محمول.



وذلك في كمين تم إعداده مسبقًا أمام قرية البيجية بطريق قنا- دشنا الزراعي.



وكانت الأجهزة الأمنية قد وردتها معلومات بقيام المتهم الأول بالاتجار في المخدرات، واعتزامه ترويج الكمية المضبوطة على عملائه بدائرة المركز، و أقر المتهم الأول بالإتجار في المخدرات وحيازته للكمية المضبوطة.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات مع المتهمين.



وألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض على مسجل لسرقته توك توك من صاحبها تحت تهديد السلاح بعد أن استدرجه لمنطقة نائية بدائرة مركز المراغة.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد ورود بلاغ من،"عبد العزيز.س.ا" ١٦ عاما سائق توك توك ويقيم بناحية دائرة مركز جهينة، بأنه أثناء سيره بالتوك توك قيادته استوقفه شخص مجهول وطلب منه توصيله لقرية البطاخ دائرة مركز المراغة، ،وبأحدي الطرق الفرعية قام بتهديده بسلاح ناري واستولي علي التوك توك ولاذ بالفرار.



وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث المركز إلي أن وراء إرتكاب الواقعة "أحمد. م. م" ٢٦ عاما عامل ويقيم دائرة المركز مسجل "سرقة وسائل نقل" ومطلوب للتنفيذ عليه في ٢ قضية "سرقة "، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم ضبط التوك توك المبلغ بسرقته "بإرشاده ".



كما ضبط بحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.