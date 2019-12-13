أحمد موسى: جهود كبيرة تبذل في تنظيم منتدى شباب العالم.. فيديو

قال الإعلامي "أحمد موسى"، إن هناك تنظيما كبيرا في منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة، والمنعقد حاليا في مدينة السلام "شرم الشيخ"، مؤكدا أن هناك منظومة كاملة قائمة على إعداد ذلك التجمع الهام.



وتابع "أحمد موسي"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، أن هناك جهودا جبارة بذلت لإخراج ذلك المنتدى بشكل مشرف أمام العالم.



وفي صدد ذلك تقدم الإعلامي "أحمد موسي" بخالص الشكر للمسئولين عن الانضباط الأمني داخل المدينة السياحية الهامة "شرم الشيخ"، مؤكدا أن "العالم كله بيبص على شرم الشيخ".



وانطلقت النسخة الأولى من منتدى شباب العالم، في عام 2017، بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.



وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، بينما تنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.