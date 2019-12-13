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أخبار العالم

كورنيش الإسكندرية.. المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد يدعم السياحة المصرية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:54 م
المدون الإماراتي
المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد
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محمد بدران
يستمر المواطن الإماراتي الجنسية، المصري الهوى، إبراهيم بهزاد، في حملته التي بدأها منذ يوم 2 ديسمبر الجاري، للترويج للسياحة في مصر، تحت شعار سأدعم سياحة مصر، و التي اختارها لتكون مقصدا لقضاء اجازته السنوية مع مجموعة من اصدقائه الإماراتيين

واليوم الجمعة، 13 ديسمبر، هو اليوم الحادى عشر لـ بهزاد في ارجاء المحروسة، وتحديدا في الإسكندرية، التي اختارها ليقضي فيها أجمل أوقات إجازاته رغم الأجواء".

بدأ ابراهيم بهزاد يومه، في الاسكندرية، على أنغام أغنية شطّ اسكندرية، " للسيدة فيروز: 
ويرصد الفيديو الذي التقطه الأجواء على البحر والسير على الكورنيش.

ونشر بهزاد مقطع فيديو على حسابه عبر تويتر يرصد مناظر من بورتو مارينا في الساحل الشمالي وعلق عليها "‏‎#سأدعم_سياحة_مصر كورنيش ‎#الاسكندرية "شطّ اسكندرية .. يا شطّ الهوى
رُحنا اسكندرية .. رمانا الهوى، يا دنيا هنيّة .. وليالي رضيّة، أحملها بعينيّا .. شطّ اسكندرية البحر ورياحو .. والفُلك الغريبْ، يحملها جراحو .. ويرحل في المغيبْ".

ويشتهر المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد بدعمه الشديد لمصر والمصريين في كثير من المواقف السياسية والاجتماعية، والدفاع عنها ضد أي هجوم خارجي، كما أطلق عدة حملات سابقة لدعم السياحة بمصر عبر حسابه على تويتر.
كورنيش الإسكندرية.. المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد يدعم السياحة المصرية
كورنيش الإسكندرية.. المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد يدعم السياحة المصرية
كورنيش الإسكندرية.. المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد يدعم السياحة المصرية
كورنيش الإسكندرية.. المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد يدعم السياحة المصرية
كورنيش الإسكندرية.. المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد يدعم السياحة المصرية
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