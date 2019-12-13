دعم مستشفيات الوادى الجديد بـ 3 أجهزة للأشعة المقطعية



جاء خلال لقائه الجماهيري مع أبناء قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة، بمسجد القرية، وذلك للتعرف على أهم المشكلات والعمل على حلها, كما وجه بتطهير البئر القديم لمساعده بئر 12، وذلك لحل مشكلة ضعف تصرف المياه، وحفر بئر استعواضي بديل لبئر 12 خلال 6 أشهر.



وقرر المحافظ، دعم مركز شباب القرية بمبلغ 15 ألف جنيه لإحلال وتجديد خطوط المياه، ووجه المحافظ القيادات التنفيذية بدراسة المشكلات التي طرحها المواطنين وتقديم حلول سريعة لها.



أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، عن استعداد المديرية لاستقبال 3 أجهزة حديثة للأشعة المقطعية لدعم مستشفيات الخارجة والداخلة والفرافرة.وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن المديرية خاطبت الوزارة لتوفير الأجهزة الثلاثة بحيث تكون أجهزة حديثة وتكلفة الجهاز الواحد لا تقل عن 10 ملايين جنيه، وجاري توريد خلال شهر جهاز لمستشفي الفرافرة المركزي، بتكلفة 12 مليون جنيه، بينما جار تدبير اعتمادات مالية لتوفير جهازين لمستشفي الداخلة والخارجة العام، كأجهزة إضافية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وتعمل في حال توقف الجهازين الموجودين حاليًا بكل مستشفي.وأضاف محروس، أن المديرية تعاقدت مع 5 أطباء بهدف سد العجز فى التخصصات غير الموجودة بمستشفي الفرافرة المركزي، تشمل أخصائي نساء وتوليد، أخصائي جراحة، أخصائي باطنة، أخصائي عظام، أخصائي تخدير، وجارٍ خلال الفترة المقبلة استكمال باقي التخصصات.وفي ذات السياق، قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، دعم دار مناسبات قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة بـ30 ألف جنيه.