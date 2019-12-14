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مرأة

امنعي تساقط شعرك بـ 3 مكونات من مطبخك

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:54 ص
أمنعي تساقط شعرك
أمنعي تساقط شعرك ب3 مكونات من مطبخك
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أسماء عبد الحفيظ
يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة تساقط الشعر، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك عمل هذه الوصفة السحرية التي تعالج جذور الشعر وتمنع تساقطه .

تقدم رضوي الشرشابي حل سحري لعلاج الشعر الدهني، وتقوية جدوره.

مكونات الوصفة:

- ملعقة نشا
- ملعقة كاكاو
- فرشاة مكياج
- ملعقة زيتون


طريقة التحضير:

- تخلط كل المكونات السابقة حتى تتجانس.

- يفرد الخليط على جذور الشعر بالكامل.

- يترك الخليط على الشعر لمدة 15 دقيقة.

- يشطف الشعر بالماء الفاتر مع الشامبو المناسب.

- تكرر الوصفة أسبوعيًا.
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