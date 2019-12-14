امنعي تساقط شعرك بـ 3 مكونات من مطبخك

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة تساقط الشعر، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك عمل هذه الوصفة السحرية التي تعالج جذور الشعر وتمنع تساقطه .



تقدم رضوي الشرشابي حل سحري لعلاج الشعر الدهني، وتقوية جدوره.



مكونات الوصفة:



- ملعقة نشا

- ملعقة كاكاو

- فرشاة مكياج

- ملعقة زيتون





طريقة التحضير:



- تخلط كل المكونات السابقة حتى تتجانس.



- يفرد الخليط على جذور الشعر بالكامل.



- يترك الخليط على الشعر لمدة 15 دقيقة.



- يشطف الشعر بالماء الفاتر مع الشامبو المناسب.



- تكرر الوصفة أسبوعيًا.