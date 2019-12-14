امنعي تساقط شعرك بـ 3 مكونات من مطبخك

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة تساقط الشعر، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك عمل هذه الوصفة السحرية التي تعالج جذور الشعر وتمنع تساقطه .
تقدم رضوي الشرشابي حل سحري لعلاج الشعر الدهني، وتقوية جدوره.
مكونات الوصفة:
- ملعقة نشا
- ملعقة كاكاو
- فرشاة مكياج
- ملعقة زيتون
طريقة التحضير:
- تخلط كل المكونات السابقة حتى تتجانس.
- يفرد الخليط على جذور الشعر بالكامل.
- يترك الخليط على الشعر لمدة 15 دقيقة.
- يشطف الشعر بالماء الفاتر مع الشامبو المناسب.
- تكرر الوصفة أسبوعيًا.
تقدم رضوي الشرشابي حل سحري لعلاج الشعر الدهني، وتقوية جدوره.
مكونات الوصفة:
- ملعقة نشا
- ملعقة كاكاو
- فرشاة مكياج
- ملعقة زيتون
طريقة التحضير:
- تخلط كل المكونات السابقة حتى تتجانس.
- يفرد الخليط على جذور الشعر بالكامل.
- يترك الخليط على الشعر لمدة 15 دقيقة.
- يشطف الشعر بالماء الفاتر مع الشامبو المناسب.
- تكرر الوصفة أسبوعيًا.