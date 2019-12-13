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رياضة

الزهور يتغلب على المنيا ٣-٢ بدوري الطائرة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:53 م
صدى البلد
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كتب :رباب الهوارى
فاز فريق نادي الزهور للكرة الطائرة على فريق المنيا في ثالث جولات دوري الترتيب بالممتاز "أ"، وذلك بعد حسمهم للشوط الأخير بنتيجة (١٥-١٢)، في مباراة قوية ومثيرة جمعت بينهما اليوم.

تمكن فريق المنيا من حسم شوطي اللقاء الثاني والرابع بنتائج : (٢٥-١٨) و(٢٥-٢٣)، بينما حسم فريق الزهور ثلاثة اشواط: الاول والثالث والاخير بنتائج : (٢٨-٢٦) ،(٢٥-٢٠) ، (١٥-١٢)، ليرتفع رصيد المنيا لـ٤ نقاط.

حضر المباراة، مصطفى فتحى يونس "مشرف النشاط"، خالد فايز أعضاء مجلس ادارة نادي المنيا لدعم الفريق.

ومن المقرر، أن يحل المنيا ضيفًا على ألعاب دمنهور في رابع الجولات، الجمعة المقبلة، والتي ستقام على صالة بايونير في تمام السادسة مساءً.
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