حبس عاطلين وسيدة لسرقتهما 13 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من معلمة

قررت النيابة العامة، حبس عاطلان وسيدة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 13 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من داخل شقة معلمة.



ورد بلاغ لأجهزة الأمن من مدرسة، باكتشاف كسر باب شقتها وسرقة 13000 ألف جنيه.ومشغولات ذهبية عبارة عن ( سلسلة ، 2 خاتم ، حلق )، ولم تتهم أو تشتبه فى احد بارتكاب الواقعة .



وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم عاطلان وسيدة تم ضبطهم .



واعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال السرقات من داخل المساكن بأسلوب " كسر الباب " .



وأضافوا بارتكاب حادثي سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدي صاحب محل للمصوغات الذهبية دائرة قسم شرطة حلوان ومقيم شارع أبو المجد بذات الدائرة ، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه.



كما اعترفوا بارتكابهم 7 حوادث سرقة من داخل مساكن بذات الأسلوب.

