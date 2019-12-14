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مرأة

توقفى عنها فورا | 5 أخطاء تفسد الشعر عند غسله

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:59 ص
توقفى عنهم فورا ..5
توقفى عنهم فورا ..5 أخطاء تفسد الشعر عند غسله
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أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع بولد سكاى عن أساليب خاطئة لغسيل الشعر تفسده ،وحذر منها أبرزها غسل الشعر المفرط ،وبشكل مبالغ فية ،وهذه الأخطاء تفسد الشعر .


إليكِ الطرق الخاطئة لغسل الشعر :

1-غسل الشعر بشكل مفرط فإن غالبية الأشخاص ليسوا بحاجة لغسل شعرهم يوميًا.

2- كثرة نسبة الشامبو والبلسم : ينصح مصففو الشعر بغسل الشعر مرتين اسبوعيا ،ووضع البلسم على الاطراف فقط وليس الجدور لانه يؤدى الى تساقط الشعر .


3- غسل الشعر بقوة زائدة ينصح باستعمال الشامبو داخل الشعر وفروة الرأس بحركات ناعمة ولطيفة وليس بعنف.

4- غسل الشعر الجاف بالشامبو وهذا خطأ كبير فالشعر الجاف يشطف بمرطب فقط .


5- غسل الشعر بمياة ساخنة جدا وذات حرارة عالية ،وهذا خطأ كبير يغسل الشعر بمياة فاترة .
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