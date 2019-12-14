توقفى عنها فورا | 5 أخطاء تفسد الشعر عند غسله

كشف موقع بولد سكاى عن أساليب خاطئة لغسيل الشعر تفسده ،وحذر منها أبرزها غسل الشعر المفرط ،وبشكل مبالغ فية ،وهذه الأخطاء تفسد الشعر .





إليكِ الطرق الخاطئة لغسل الشعر :



1-غسل الشعر بشكل مفرط فإن غالبية الأشخاص ليسوا بحاجة لغسل شعرهم يوميًا.



2- كثرة نسبة الشامبو والبلسم : ينصح مصففو الشعر بغسل الشعر مرتين اسبوعيا ،ووضع البلسم على الاطراف فقط وليس الجدور لانه يؤدى الى تساقط الشعر .





3- غسل الشعر بقوة زائدة ينصح باستعمال الشامبو داخل الشعر وفروة الرأس بحركات ناعمة ولطيفة وليس بعنف.



4- غسل الشعر الجاف بالشامبو وهذا خطأ كبير فالشعر الجاف يشطف بمرطب فقط .





5- غسل الشعر بمياة ساخنة جدا وذات حرارة عالية ،وهذا خطأ كبير يغسل الشعر بمياة فاترة .