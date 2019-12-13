تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: منتدى شباب العالم ترسيخ لنشر مبادئ السلام وتبادل الحضارات

أكد المعتز بالله مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، أن منتدي شباب العالم في نسخته الثالثة هو ترسيخ لنشر مبادئ السلام وتبادل الحضارات بين الشعوب والبلدان.



وأوضح "المعتز بالله" فى بيان صحفى له، أن المنتدى ينظم ورش عمل فعالة وجلسات حوارية مثمرة، ويعد نماذج محاكاة لمد جسور الأجيال بين القادة والشباب، قائلا: "تعودنا في المنتدى أن يكون هناك محاور عدة لمناقشة قضايا داخلية وإقليمية هامة".



ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، إلى أن المنتدى في نسخته الثالثة يهتم بمناقشة أمور متعلقة بدول البحر المتوسط التي ترتبط بمصر بعلاقات تاريخية وجغرافية ممتدة لمئات السنين، مثل اليونان وقبرص.



وأضاف، أن المنتدى أصبح حدثا هاما ليس علي المستوى الإقليمي فقط، بل علي المستوى الدولي، لاستضافته شباب من جميع أنحاء العالم وقادة من مختلف الدول، وهو ما يؤكد أن مصر أمام حدث كبير على أراضيها.



ونوه "المعتز بالله" إلى أن جميع القائمين علي التنظيم من شركات وأفراد هم شباب مصري علي قدر كبير من الاحترافية والمسئولية، يدركون أهمية هذا الحدث كمرآة لتطور المجتمع والشباب المصري عام بعد الآخر.



وتابع: لا أعتقد أن توجد فرصة أفضل من المنتدي ليتلاقي الشباب مع قادة الدول المختلفة لمناقشة وطرح أفكار وحلول مختلفة لمشكلات تهم دول العالم أجمع مثل مشكلات (الأمن وتغير المناخ والسلام الغذائي).