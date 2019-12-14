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حوادث

حبس فكهانى قتل شابا فى حلوان

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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اسلام مقلد
قررت نيابة حوادث حلوان الكلية، حبس فكهانى، 4 ايام عللاى ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل شاب بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا يفيد بوجود جثة لشاب فى العقد الثانى من عمره بمستشفى النصر بحلوان، وانتقل رجال المباحث للمكان، وتبين أن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله استقبال مستشفى النصر.

وبإجراء التحريات تمكن رجال مباحث القسم من القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لتولى التحقيقات التى أصدرت قرارها السابق.
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