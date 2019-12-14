2 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 60.2% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 35.5% والعرب على 4.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 196.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 48.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



واستحوذت الأسهم على 53.4 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46.53% خلال الأسبوع.



يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.8 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 24.4 % و سجل العرب 8.8 %.



وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 20173 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1086 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.