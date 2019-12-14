جامعة دمياط تكلف أحمد سليمان بإنشاء أول برنامج للخط العربي

كرَّمت جامعة دمياط، الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ لجهوده المتميزة في تنظيم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، والتنسيق بين الجامعات، وتسلم درع التكريم من الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، والدكتور أسامة محمد العبد، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية.



وجاء التكريم في الاحتفالية الكبرى التي عقدتها رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع جامعة دمياط، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، والتي عقدت برعاية الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، يوم الخميس ١٢ ديسمبر 2019م في القاعة الكبرى بكلية الآداب بمقر الجامعة بمدينة دمياط الجديدة.



وقررت جامعة دمياط تكليف الدكتور أحمد سليمان بـ "إنشاء أول برنامج للخط العربي والإشراف عليه في جامعة دمياط، في سابقة هي الأولى من نوعها بالجامعات المصرية والعربية والإسلامية، وتحويله إلى كلية للخط العربي في المستقبل القريب".



تجدر الإشارة إلى أن هذا التكريم هو التكريم الثاني للدكتور أحمد علي سليمان في أسبوع واحد، حيث كرَّمه الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، مساء السبت 7 ديسمبر 2019م في مقر رابطة العالم الإسلامي بالرياض؛ لجهوده في خدمة رابطة الجامعات الإسلامية على مدار أكثر من عشرين عاما.