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اقتصاد

آخر فرصة لقبول تظلمات التموين .. غدا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
تنتهي مهلة تلقي مكاتب التموين، تظلمات المحذوفين من الدعم، غدا الأحد، حيث أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية، حتى 15 ديسمبر الجارى، والتي كان مقررا أن تنتهي بنهاية نوفمبر الماضي.

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير لها، إنها تسعى من وراء المد، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقديم تظلماتهم، مشيرة إلى أن الحكومة مهتمة برفع كافة الأعباء عن الفئات المهمشة.

وأضاف التقرير أن الوزارة تسعى لإعطاء المواطنين من أصحاب البطاقات ممن تم استبعادهم، الفرصة لتقديم كافة المستندات الدالة علي أحقيتهم في الحصول على الدعم التمويني.

واجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع رؤساء شركات وقيادات وممثلي اللجان النقابية ومديري الإدارات ومديري الموارد البشرية لشركات (اسكندرية للزيوت والصابون، طنطا للزيوت والصابون، النيل للزيوت والصابون، أبو الهول للزيوت والمنظفات، النشا والخميرة والمنظفات، قها وادفينا للأغذية المحفوظة) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

حضر الاجتماع اللواء احمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمحاسب شريف القليني نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، و رؤساء مجالس إدارات شركات الزيوت، وقها وادفينا، والنشا والخميرة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبحضور المكتب الاستشاري المنوط به مسؤولية إعادة الهيكلة وتطوير الشركات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المصيلحي على التواصل الدائم مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي توليها الوزارة أهمية خاصة في ظل وضع خطة استراتيجية لتطوير بعض من هذه الشركات ومنها شركتي "قها وإدفينا" وشركات الزيوت وشركة النشا والخميرة.
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