عضو تنسيقية شباب الأحزاب: منتدى شرم الشيخ أحد آليات القوى الناعمة لتمكين مصر

قالت الدكتورة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين عن حزب الوفد، إن منتدى شباب العالم يعد أحد أبرز الأحداث الشبابية العالمية التى حققت نجاحا باهرا فى تعزيز التواصل الثقافى بين الشباب.



وأضافت "أبو شقرة" فى بيان صحفى له أن المنتدى يعد أحد آليات القوى الناعمة المصرية الجاذبة والتى تؤكد على توجهات الدولة المصرية التي تهتم بدعم وتمكين الشباب وفتح آفاق التعاون المختلفة فى شتى المجالات، مما يزيد من خبراتهم وثقل قدراتهم الخاصة، وبالتالى قدرة دولهم مستقبلا فهم الأمل فى تغيير مسار دولهم نحو السلام والتنمية.



وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، إلى إنه من مدينة السلام شرم الشيخ تنطلق النسخة الثالثة للمنتدى وتركز على عدد كبير من المحاور وأيضا ورش العمل التى تحمل عدد كبير من الموضوعات المختلفة يشارك بها عدد كبير من الشباب والتى تهدف إلى تعزيز الانتماء والهوية والتأكيد على الذكور المشتركة مثل شباب الأورومتوسطى جذور مشتركة.



وأوضحت "أبو شقرة" أن منها ما يعمل على دعم آليات التعاون المستقبل، كما يركز أيضا على تمكين المرأة ودعم المرأة وهو ما يتوافق حاليا مع فترة حملة مناهضة العنف ضد المرأه العالمية والتى كانت نهايتها يوم 10 ديسمبر وهو اليوم العالمى لحقوق الإنسان أيضا، مما يؤكد على حرص الدولة المصرية لمواكبة الموضوعات العالمية التى تهتم بها الإنسانية.



وأكدت "أبو شقرة" أن مصر تحرص فى هذه النسخة على تمثيل أكبر عدد من الدول لذلك عملت على زيادة عدد المشاركين حيث وصل عدد المشاركون إلى ما يقارب 8 آلاف مشارك مما يكسب المنتدى مزيد من التنوع البناء وتبادل الآراء والخبرات بين الشباب عام بعد عام.