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أخبار العالم

المستشارة الألمانية: لا داعٍٍ لرفع العقوبات عن روسيا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:46 ص
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
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أ ش أ
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه برغم إحراز تقدم في قضية حل الصراع في منطقة دونباس بأوكرانيا لكن لا يوجد داع حاليا لرفع العقوبات عن روسيا.

وأضافت المستشارة الألمانية -خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة- أنها أوضحت للمشاركين في القمة الأوروبية نتائج لقاء "نورماندي 4" حول الصراع في شرق أوكرانيا، والذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس في التاسع من ديسمبر الجاري.

وتابعت: "قلنا إن بعض التقدم أحرِز إلا أنه ليس كافيًا لإزالة العقوبات".

كان زعماء الاتحاد الأوروبي قد وافقوا أمس الخميس في بروكسل على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر قادمة، أي حتى يوليو 2020.

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