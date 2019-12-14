المستشارة الألمانية: لا داعٍٍ لرفع العقوبات عن روسيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه برغم إحراز تقدم في قضية حل الصراع في منطقة دونباس بأوكرانيا لكن لا يوجد داع حاليا لرفع العقوبات عن روسيا.



وأضافت المستشارة الألمانية -خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة- أنها أوضحت للمشاركين في القمة الأوروبية نتائج لقاء "نورماندي 4" حول الصراع في شرق أوكرانيا، والذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس في التاسع من ديسمبر الجاري.



وتابعت: "قلنا إن بعض التقدم أحرِز إلا أنه ليس كافيًا لإزالة العقوبات".



كان زعماء الاتحاد الأوروبي قد وافقوا أمس الخميس في بروكسل على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر قادمة، أي حتى يوليو 2020.



