ورشة عمل للترويج للمتحف الكبير في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. صور

نظم قسم التسويق وتنمية الموارد المالية في المتحف المصري الكبير ورشة عمل في كلية الآثار والإرشاد السياحى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك تحت عنوان"استراتيجيات إدارة المجموعات المتحفية"، وكانت الورشة من تنسيق الدكتور أحمد مصطفي.



سمر عبادي مسؤول التسويق بالمتحف قالت أنهم يسعون لتنظيم سلسلة محاضرات خارج المتحف،وذلك في المؤسسات الثقافية والجامعات والمعاهد الأجنبية،للترويج للمتحف والتعريف به.



وقالت أنه في ورشة العمل تم التعريف بالمتحف وأقسامه المختلفة،والجهد المبذول داخل هذا الصرح العظيم،وذلك قبل إفتتاح المتحف العام القادم في الربع الأخير من 2020.



وتابعت:كما جات الورشة أيضا من أجل زيادة الوعي الأثري لدى طلاب الجامعات،وقد حاضر بالورشة نخبة من المتخصصين بالمتحف المصري الكبير.



وأضافت:وأظهرت الورشة نتائجها المثمرة،من خلال تفاعل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مع المحاضرين،والذين أبدوا رغبتهم في عمل زيارات ميدانية للمتحف، وخلق مزيد من الأنشطة والمبادرات الفعالة، والتعاون المشترك بين الكلية والمتحف.



جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد مؤخرا اجتماعا من اجل الاشراف على التطورات والاستعداد لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير،بحضور د.خالد العناني وزير الأثار والدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة،ود.محمد معيط وزير المالية واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة،والسفير محمود طلعت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية.