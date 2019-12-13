زوجة ممدوح عبد العليم وابنته تتنافسان على كشف رموز أفلامه.. شاهد

شاركت الإعلامية شافكي المنيري، زوجة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، مع ابنتها هنا، في لعبة "الإيموجي" على الهواء.



وتضمنت اللعبة التي عرضتها الإعلامية منى الشاذلي مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي»، رموزا تعبيرية، عن أفلام ومسلسلات الفنان الراحل ممدوح عبد العليم.



وتنافست الأم مع ابنتها على كشف رموز أفلام ممدوح عبد العليم، وسط تصفيق وإعجاب الجماهير.



وعرضت الإعلامية منى الشاذلي، جوابا، كتبه الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، في يوم مولد ابنته، وقبل أن يراها.



وجاء في نص الجواب الذي قرأته الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي»: "أميرتي هنا .. هذه رسالتي الأولى .. أجلس لأكتب لك في يوم مولدك".