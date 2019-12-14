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برلمان

عمرو عبد الباقي: منتدى شباب العالم حالة دائمة تؤكد رسالة مصر للسلام

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:06 ص
صدى البلد
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معتز الخصوصى
قال عمرو عبد الباقي، سكرتير الهيئة الوفدية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن منتديات الشباب التي ترعاها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتت حالة دائمة ومهمة لا يمكن الاستغناء عنها، حيث تبادل الثقافات والأفكار والرؤى بين أبناء شعوب الأرض المتجانسة، خاصة وأن هناك ٨٠٠٠ آلاف مشارك من أنحاء العالم.

وأكد "عبدالباقي" فى بيان صحفى له أن تلك العملية التبادلية تنعكس على مجالات مختلفة، أهمها تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والسياحة، وتأكيد حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها مصر كبلد راعية للسلام في المنطقة.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، أن مصر لديها رسالة عظيمة توجهها إلى العالم هي رسالة السلام، وتأكيد وضعها الإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا ودول القارات الأخرى، كمركز وقلب الكرة الأرضية.

ووجه "عبدالباقي" الشكر للقيادة السياسية وجميع الأجهزة والمؤسسات في مصر على اهتمامها بإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في مثل هذه المنتديات وتفعيل دور الشباب وتمكينهم من المناصب القيادية في الدولة للاستفادة من أفكارهم الجديدة ودمجها مع الخبرات الموجودة.
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