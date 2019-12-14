60 صورة كشفت فرحتهم .. مبصرو القلوب يحتفلون بيومهم العالمي في المتحف المصري

شهد المتحف المصري بالتحرير احتفالية نظمتها وزارة الاثار وإدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعى بمكتب وزير الآثار،وجاءت بعنوان "فى المتحف ..فرحتنا تكمل بيكم"



الاحتفالية تمت بحضور صباح عبد الرازق مدير عام المتحف،والتي قالت أنه من صميم دور المتحف كمؤسسة تربوية تعليمية،التعامل مع ذوي القدرات الخاصة،حيث يمتلك هؤلاء الأولاد طاقات كبيرة تحتاج فقط للمناخ الصحي كي تنطلق.



وجاءت الإحتفالية ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة،بالتعاون مع مدرسة الوعى الأثرى للمكفوفين، والقسم التعليمى ومتحف الطفل بالمتحف المصرى، والقسم التعليمى بالمتحف القبطى.



واليوم العالمي للإعاقة تم تخصيصه بواسطة منظمة الأمم المتحدة من أجل زيادة فهم قضايا الإعاقة ودمج أصحابها فى المجتمع والحياة الثقافية.



برنامج الإحتفالية كما قالت د. رشا كمال مدير ادارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعى جاء لربط اصحاب القدرات الخاصة بالمتحف وتنمية مهارتهم وتعريفهم على حضارة بلادهم العريقة من خلال الجولات الإرشادية للتعريف بالمتحف وأهم القطع الأثرية به.



هذا وقالت رباب محمود مسئول ملف ذوي القدرات الخاصة بالإدارة، أنه تم تنظيم مجموعة من الورش الفنية كالنحت بالطين الأسواني، و الحلى، و الرسم و الطباعة، بالاضافة الي كتابة اسماءهم بالهيروغليفية داخل خراطيش كهدايا لهم



الإحتفالية شارك فيها كما قالت سيدة صفوت رئيسة القسم التعليمي بالمتحف 150 فرد من ذوى الاحتياجات الخاصة أصدقاء المتحف من مبصرى القلوب والصم وضعاف السمع والاعاقة الذهنية،وقالت أن القسم يعتني أشد العناية بكل الأطفال،ويتفاعل ذوي القدرات الخاصة مع الإمكانات الموجودة في القسم من خلال الورش المختلفة بشكل إيجابي للغاية.



وفي متحف الطفل بالمتحف المصري إستقبلتهم د.شيرين أمين مدير متحف الطفل،وحرصت علي توفير الأجواء المناسبة لهم كي يستفيدون من الورش التي شاركوا فيها،خاصة الرسم الذي أظهر مواهبهم الفنية.