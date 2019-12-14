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تعليم

جامعة مصر: حفل إليسا كان مجرد بداية.. انتظروا حفلاتنا القادمة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:42 ص
خالد الطوخي رئيس
خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
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قال خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الحفل الذي نظمته الجامعة والذي أحيته النجمة اللبنانية إليسا هي مجرد بداية لأنشطة عديدة ستشهدها الجامعة في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن حفل النجمة اللبنانية إليسا، مجرد بداية لعودة الحياة الثقافية والفنية في أوبرا جامعة مصر، وقال: سنقدم قريبا فعاليات ثقافية وعروض غنائية وفلكلور، حيث نتفاوض حاليا مع المايسترو سليم سحاب لعودة كورال الاطفال مرة أخرى، لاننا نهتم بكل ما يفيد الطفل.

وأوضح الطوخي، أن الأوبرا تعتبر جزء من الجامعة ومكمل لها بكل أشكالها، وقال : نحن نقدم من خلال أوبرا جامعة مصر الفعاليات الثقافية والفنية التي جذبت قطاع كبير جدا من كل مكان.

يذكر أن أوبرا جامعة مصر، قد أعادت تقديم حفلات أضواء المدينة، بمشاركة نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى، كما أنهت الجامعة كافة الاستعدادات الخاصة بهذا الحفل، كما تقدم حفل للنجم مدحت صالح أخر شهر ديسمبر الجارى.

أحيت النجمة اللبنانية إليسا، حفلا غنائيا حضره كوكبة من المثقفين والفنانين وفى مقدمتهم النجمة ايمان العاصى، والنجمة دينا فؤاد والإعلامية بوسي شلبي.
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