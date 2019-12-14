وفد شركة Asiana الكورية يتفقد خدمة مصر للطيران التموينية على الرحلات | صور

تفقد وفد من شركة Asiana الكورية إحدى كبرى شركات الطيران الكورية، التي وصلت أولى رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الجمعة، كاترينج مصر للطيران، لمتابعة الخدمات التموينية على الرحلة الكورية الأولى، حيث تقدم مصر للطيران للخدمات الجوية، الخدمة التموينية على الطائرة.



وأعرب وفد الشركة الكورية Asiana، التي تعد من أكثر الشركات التي تطبق شروط الجودة وسلامة الغذاء، عن سعادتهم بالتعاون مع مصر للطيران وعن الرضا الكامل عن جودة الخدمات التموينية التي تقدمها مصر للطيران على الرحلات الجوية.



وكانت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، احتفلت أمس الجمعة، بوصول أول رحلة لشركة Asiana إحدي كبري شركات الطيران الكورية وعضو تحالف ستار العالمي الي مطار القاهرة الدولي وعلى متنها ٣٠٠ راكبا .



وقام فريق من التسويق بشركة الخدمات الأرضية والعلاقات العامة بشركة الخطوط الجوية باستقبال الركاب بمبني الركاب رقم ٣ وتوزيع هدايا تذكارية احتفالا بوصول أول رحلة للشركة الكورية.