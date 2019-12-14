بـ كرافت جلد | إيمان العاصي بإطلالة غريبة أمام المرآة

نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة لها خلال حسابها الرسمي على موقع تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت إيمان العاصي وهى تأخذ صورة سيلفي أمام المرآة، ترتدي جاكيت جلد مقفول من الرقبة،ونسقت معه ارتدائها كرافت بالجلد الأسود، بينما جاءت تعليقات الجمهور بين معجبين ورافضين للصورة.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك الفاتح.