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حوادث

القبض على شاب قتل سيدة في ظروف غامضة بمغاغة شمال المنيا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:44 ص
القبض على شاب قتل
القبض على شاب قتل سيدة في ظروف غامضة
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ايمن رياض
ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على شاب قام بقتل سيدة في ظروف غامضة.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد إخطارا من مدير البحث الجنائي بالمديرية بوقوع جريمة قتل بمركز مغاغة.

و بالفحص تبين مقتل سيدة تدعى ن ع ربة منزل حيث عثر عليها مقتولة داخل منزلها

وعلي الفور تم نقل جثة القتيلة مستشفى مغاغة العام وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم أثناء محاولته الهروب وجار استجوابه لمعرفة أسباب ارتكابه الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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